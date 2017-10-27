Apple'ın Yeni Açıklamasına Göre iPhone X'a Talep Yoğun

Taleplerin çok yüksek olduğunu duyuran Apple, 3 Kasım'dan itibaren dünya çapında Apple mağazalarında ve Apple ürün tedarik kanalları üzerinden satışa sunulacak.

Apple birkaç yıldan beri iPhone ön satış rakamlarını açıklamadığı için iPhone satış performansı ile ilgili kesin rakamlar için 2 Kasım tarihini beklemek zorundayız. Fakat Apple yaptığı açıklamada köklü tasarım değişikliği kazanan iPhone X’a talebin çok yüksek olduğunu bildirdi.

Yapılan bir açıklamada Apple, iPhone X’a tepkinin çok yüksek seviyede olduğunu söyleyen Apple, stok miktarını arttırabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Yapılan bir açıklama şöyle:

“Geleceğin akıllı telefonu olan iPhone X ön siparişlerini alıyor olmaktan ötürü heyecan duyuyoruz. İlk tepkilerden görebildiğimiz kadarıyla çok yüksek bir müşteri talebi söz konusu. Bu yeni, devrimsel nitelik taşıyan ürünü isteyen herkese olabildiğince kısa sürede ulaştırabilmek için sıkı çalışma yapıyoruz. İnternet üzerinden verilen siparişleri almaya devam edeceğiz. Bunun yanında 3 Kasım saat 08.00’dan itibaren Apple satış mağazalarında ve dünya çapındaki Apple tedarikçilerinde iPhone X satışları başlayacaktır.”

Telefon bugün saat 12:01 itibariyle ön siparişe açıldığı an ilk stok miktarının tükenmesi fazla sürmedi. Ard arda gelen siparişler, telefonun gönderim tarihinin ileri bir tarihe alınmasına neden oldu.

Bazı tedarikçilerde hala bir miktar cihaz bulunmakla birlikte hemen hemen tüm Apple mağaza kanalları mevcut tüm iPhone çeşitleri için gönderim tarihini 5-6 hafta olarak veriyorlar. Yani internet üzerinden verilecek yeni siparişler Aralık ayı başına kadar gönderilemeyecek.

Apple, 3 Kasım’da mağazadan bizatihi alışveriş yapacak olanlar için bir miktar stok bulundurduğunu, müşterilerin erken saatlerde gelmeleri gerektiğini söylemişti. 2018’de de süreceği anlaşılan stok sıkıntısı nedeniyle Apple mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşacak gibi görünüyor.