Bu yazımızda Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı tahmin edilen akıllı telefonu iPhone 8 ile ilgili uzun süredir konuşulan ve beklenen özellikleri listeledik.

Samsung ve LG gibi birçok elektronik üreticisi akıllı telefonlarından devrimsel yenilikler yaparken iki yılda bir farklı bir iPhone modeli duyuran Apple, mevcut modelleriyle ne yazık ki yenilikçilik anlamında rakiplerinin bir adım gerisinde kalıyor. Bu nedenle de şirketin bu yıl iPhone 7S modelini atlayarak iPhone 8 modelini tanıtacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Biz de bu yazımızda Apple'ın uzun bir aradan sonra önemli yenilikler yapmasını beklediğimiz akıllı telefonu iPhone 8 ile ilgili olarak bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılara ve analistlerin raporlarına göre iPhone 8 ile birlikte gelmesi beklenen özellikleri derledik.

OLED Ekran

Son dönemlerde özellikle televizyonlarda karşımıza çıkan ve yüksek kaliteli görüntüsüne rağmen ateş pahası fiyat etiketine sahip OLED ekranlar, geleceğin ekran teknolojisi olarak nitelendiriliyor. Söylenene göre iPhone 8 ile bir devrim yaşayacak olan Apple, yeni iPhone 8'de OLED ekran teknolojisini kullanacak.

Ekrana dahili parmak izi okuyucu

Ortaya çıkan bazı sızıntılar her ne kadar iPhone 8'in parmak izi okuyucusunun cihazın arka kısmında olacağını gösterse de biz, Apple'ın home tuşunu kaldırmasına rağmen parmak izi okuyucuyu ekrana dahil edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca KGI analistleri de benzer şekilde görüşlerini aktararak teknoloji olarak bunu yapılabilir bir şey olduğunu belirtmişlerdi.

İnce ekran çerçeveleri

Özellikle Samsung'un bu yıl Galaxy S8 ailesiyle 'sonsuz ekran' adını verdiği yeni ekran teknolojisi, yeni nesil akıllı telefonların tasarım dilini belirliyor. Bu nedenle de Apple'ın rakibi Samsung'un gerisinde kalmamak için ince ekran çerçevelerine sahip bir iPhone modeli ile karşımıza çıkacağını düşünüyoruz.

Çift arka kamera

Elbette iPhone 7 Plus'ta çift arka kamera varken iPhone 8 ailesinde olmaması olmaz. Ancak bu yıl tahminlere göre bir değişiklik olacak ve hem iPhone 8 hem de iPhone 8 Plus çift arka kamerayla gelecek. Bu çift arka kameranın arttırılmış gerçeklik desteği nedeniyle dikey olması bekleniyor.

Arttırılmış gerçekliğe elverişli donanım

Bugüne kadar iPhone'lar donanımından ziyade yazılımının uyumluluğuyla konuştuğumuz cihazlardı ancak iPhone 8 bu düzeni de değiştirecek. iPhone 8 modeli özellikle sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin fazlasıyla kullanılacağı cihazlar olacağı için Apple, bu nitelikleri karşılayacak çok daha güçlü bir donanımla karşımıza çıkacak.

Ekranın altına gizlenmiş ahize

Telefon görüşmelerinde sesi duyduğumuz ahize kısmı, aynı zamanda fiziksel olarak alan kaplamadan kulağımıza dayadığımızda titreşimler halinde ses verecek şekilde tasarlanabiliyor. Özellikle Xiaomi Mi Mix modelinde gördüğümüz bu teknolojinin iPhone 8'de de olmasını ve böylelikle cihazın çok daha ince ekran çerçeveleriyle gelmesini bekliyoruz.