Apple’ın Yeni Face ID’sinin Neden Çuvalladığı Ortaya Çıktı!

Apple’ın dün gerçekleştirilen iPhone tanıtım etkiliğinde gecenin en konuşulan olaylarından birisi, yeni yüz tanıma sisteminin daha ilk denemede çalışmamasıydı. Yaşanan hüsranı ardındaki neden ortaya çıktı.

Akıllı telefonlarımızdaki kişisel güvenlik sistemleri her yeni amiral gemisinde daha da güçleniyor. Parmak izi okuyucusu ile hayatımıza giriş yapan kişisel şifreleme sistemlerinin ne kadar güvenilir olduğu hala tartışma konusu. Ancak firmalar söz konusu teknolojileri düzenledikleri lansmanlarda öve öve bitiremiyorlar.

Apple’ın parmak izi okuyucu olan Touch ID teknolojisi, dün tanıtılan iPhone X ile yavaş yavaş tarih oluyor. Her ne kadar iPhone 8 ve 8 Plus’ta hala kullanılsa da firmanın ilerleyen yıllarda parmak izinden tamamen kurtulacağı söyleniyor. Bu çerçevede iPhone X’da bulunmayan Home butonu ve Touch ID özelliklerini bir geçiş dönemi olarak yorumlamak mümkün. Apple’ın yaptığı açıklamalara göre iPhone X’da Touch ID’nin yerini alan Face ID’yi kandırmak zor. Hatta lansman sırasında da tam bu sözler sarf edilirken, beklendiği gibi çalışmayan Face ID olay yaratmış ve ufak bir krize neden olmuştu.

Elbette Türkiye’deki temsilcisi olduğumuz teknoloji medyası boş durmadı ve Apple’ın krizini tüm dünya öğrenmiş oldu. En doğru şekilde çalışması gerektiği anda sorun yaratan Face ID, tıpkı Touch ID’deki gibi bir arayüze sahip. Eğer 5 defer yanlış deneme yaparsanız ekrana “Face ID’yi etkinleştirmek için şifreniz gerekiyor” mesajı geliyor:

Aynı durum cihazın yeniden başlatılmasıyla da olabiliyor. Yani Apple yöneticisinin sunum esnasında yaşadığı bu kriz, elindeki iPhone X’un daha önce biraz kurcalandığını gösteriyor. Muhtemelen sunumun hemen öncesinde yapılan provalar sırasında 5 yanlış deneme yapılıdı ya da cihaz yeniden başlatıldı.

Elbette Apple gibi bir şirketin profesyonel yöneticileri de insan oldukarından heyecanlarına kurban olabilirler. Aslında teknoloji tarihinde buna benzer sunum krizlerine çok rastladık: Bill Gates’in Windows 98’in tanıtımında mavi ekran hatası alması, iPhone 4’ün tanıtımında Steve Jobs’ın internete bağlanamaması gibi birçok örnek sayabiliriz.