iPhone 8'in Hayvani İşlemcisi Apple A11'den Rekor Puan!

Apple'ın yenilenmiş iPad Pro serilerinde kullandığı A10X çipleri size yeterince hızlı gelmediyse Apple A11, Intel'in Core serisi mobil işlemcilerini darmaduman etmeye geliyor.

Bugün tanıtılan iPhone modellerinde parlayacak olan yeni çipset Apple A11, inanılmaz Geekbench skoruyla göz kamaştırıyor.

6 çekirdekli bir mimariye sahip olan mobil işlemci, 2 yüksek güçlü çekirdek ve 4 düşük güçlü çekirdekten oluşuyor. Yüksek güçlülerin mimari adı Monsoon olurken düşük güçlülerin ise Mistral olacak. iPhone 7 ve 7 Plus'ta yer alan A10 Fusion işlemcisi 4 çekirdekli bir yapıya sahipti ve 2 güçlü 2 zayıf şeklinde konfigüre edilmişti.

Yeni işlemcide, gelen raporlara göre, yardımcı bir işlemcinin yer alacağı A11 çipseti, "Neural Engine" adlı birime sahip olacak. Bu birimin sensör verilerini ve FaceID hesaplamalarını yapacağı tahmin ediliyor.

iPhone'lar için bir ilk olan 6 çekirdekli işlemcinin yer aldığı çipset, 3 GB'da RAM'e sahip. Bunun dışında en önemli durum ise, yeni donanımın Geekbench'ten aldığı rekor kıran puanlar. Apple'ın yeni A11 işlemcisi tek çekirdekte 4000'in üzerinde puan almayı başarırken çoklu çekirdekte ise neredeyse 10000 puan alıyor. Tanıtılan yeni iPhone'ların sahip olacağı bu çipset, performans gerektiren tüm işlerde kullanıcılara uzunca bir süre sorun çıkartmayacak gibi görünüyor.