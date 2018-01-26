Apple'ın HomePod'unun Çevre Dostu Olduğu Belgelendi

Yayınlanan çevre raporuna göre HomePod, olabilecek en düşük enerji tüketiminde çalışabiliyor. Bir LED ışıktan bile daha az enerji tüketiyor.

Apple, yeni akıllı hoparlörü HomePod'a ait içerisinde düşük güç modu hakkında ayrıntılar da içeren çevre raporunu yayınlandı. Yayınlanan rapora göre HomePod, bir hoparlörün harcayabileceği, en düşük enerji seviyesinde çalışabiliyor. Ayrıca yayınlanan raporda, HomePod'un yapımında kullanılan maddelerin de doğa için tehlike oluşturmadığı da vurgulandı.

9 Şubat'ta mağazalardaki yerini alacak olan HomePod, ses yayını yapar durumdayken A19 LED ampulünden daha az enerji harcıyor. HomePod %50 ses düzeyinde çalışıyorken 8.69W ile 9.25W arasında bir enerji tüketimi gerçekleştiriyor. Ayrıca Apple HomePod'un yapımında kullanılan materyallerin, sera gazı emisyonuna dikkat edilerek tercih edildiğini de bildirdi. Yani sadece enerji tüketimi anlamında değil, Homepod kullanılan materyaller anlamında da çevreci. Alt tarafta bulunan görselde, kullanılan maddelerin yüzdelerini ve kaçar gram kullanıldıklarını görebilirsiniz.

Apple, HomePod'un 8 dakika boyunca bir işlem yapılaması durumunda, otomatik olarak kendisini düşük güç moduna alıp, enerji tasarrufu sağladığını bildirdi. HomePod, düşük güç modunda çalışırken 1,71W ile 1,76W arasında enerji tüketimi gerçekleştirebiliyor, bu da A19 LED ampulünün tükettiği enerjinin beşte birine denk geliyor. Apple, akıllı hoparlör kategorisine HomePod ile güçlü bir giriş yapacak gibi gözüküyor. Siz 349 dolara satışa çıkacak olan, çevre dostu HomePod'a sahip olmak ister miydiniz?