Apple, dün akşamki WWDC 2017 etkinliğinde yeni hoparlörü HomePod’u duyurmuştu. Tasarımı itibariyle oldukça sade duran cihazla ilgili internet ortamında son derece eğlenceli paylaşımlar yapıldı.

Yoğun bir mesai yaşadığımız dün akşam vakitlerinde Apple, WWDC 2017 etkinliği ile bizleri yazılım ve donanım açısından birçok yenilikle tanıştırdı. Onlardan bir tanesi ise Siri ile kontrol edilebilen ev hoparlörü HomePod oldu.

Şuradan daha detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz ürün, isterseniz aynı odaya birbirleri ile senkronize olacak şekilde iki adet konumlandırılarak çalışabiliyor. Gücünü Apple A8 işlemcisinden alan HomePod, ‘odaya göre ses oluşturacak’ şekilde tasarlandı.

Güçlü olduğu gibi bir o kadar da sade bir tasarıma sahip olan HomePod, sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı farklı materyallere benzetildi. İçlerinden en eğlenceli olanlarını sizlerle paylaşmak istedim.

Biraz çöp kovasını andırıyor gibi

Burada da sağlaması

Bazılarına top şeklinde pamuk gibi görünmüş, ama ben pek şey yapamadım

Bak bu güzel bir tespit ama

Tuvalet kağıdı düzeneğine tutturulabilirliği oldukça yüksek

Evinizde kedi varsa ondan uzak tutun, mundar edebilir

Değişik bir bakış açısı daha