Apple'ın Yeni İşlemcisi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni iPad Pro serisinde bulunan işlemci hakkında detaylı bilgiler ortaya çıktı.

Haziran ayının başında tanıtılan Apple iPad Pro tabletlerde gördüğümüz yeni yüksek performanslı Apple işlemcisi hakkında detaylı bilgiler ortaya çıktı.

Yeni işlemcinin ilk göze çarpan özelliği üretim altyapısı oldu. 10nm bandında üretilen A10X, bildiğiniz üzere son model Qualcomm, Samsung ve Huawei çipsetlerin 14nm'lik üretim bandı nedeniyle önlerinde yer alıyor. Bunun günlük hayata yansıması ise fiziksel olarak daha küçük işlemci boyutu ve daha yüksek verimlilik demek oluyor. Yüksek verimli çipsetler az ısınarak ve enerji harcayarak yüksek performans sağlarlar.

Apple'ın son işlemcileri A9X ve A10 gibi A10X de TSMC tarafından üretilecek. Tüketici marketinde bir ilk olacak 10nm işlemci, 6 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu çekirdeklerden üç tanesi yüksek performanslı 2,36 gHz saat hızıyla çalışırken kalan üç tanesi de düşük performanslı ve düşük enerjili. İşlemcinin içerisinde ayrıca 12 çekirdekli GPU (Grafik İşlem Birim) de yer alıyor.

Apple tarafından şimdiye kadar üretilen en küçük boyutlu işlemci olan A10X, A9X'e göre %34, A10'a göre de %24 daha küçük.