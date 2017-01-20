Apple'ın Yeni İşletim Sistemi iOS 11 ile Geleceği Tahmin Edilen Bazı Özellikler

Apple'a yakınlığıyla bildiğimiz 9to5Mac sitesi, iOS 11 işletim sistemiyle birlikte güncel bilgileri birleştirerek yeni sürümde bizi neleri bekleyeceğini duyurdu.

iOS 10'a göre iOS işletim sistemine göre çok daha farklı nitelikler kazandıracak ve geleceğin teknolojilerinin mobille uyumunda önemli rol oynayacağı düşünülen iOS 11 işletim sistemiyle birlikte gelmesi beklenen yenilikler, 9to5Mac sitesi tarafından yayınlandı. Peki derlenen verilere göre iOS 11 işletim sistemi bize neler sunacak?

Arttırılmış gerçeklik zirveye çıkıyor

Apple CEO'su Tim Cook daha önce yaptığı açıklamalarda arttırılmış gerçeklik teknolojisinin sanal gerçekliğe göre insan hayatında daha etkili olacağını ve Apple'ın üzerinde durduğu bir konu olduğunu söylemişti. Anlaşılan Tim Cook'un bu açıklamaları ilk meyvelerini verecek ve yeni iOS ile birlikte Apple, kamera uygulaması olmak üzere arttırılmış gerçeklik teknolojisini farklı alanlarda kullanıcılarla buluşturacak.

OLED ekranlarla birlikte arayüz yapısı değişecek

Daha az batarya tüketen ancak daha iyi görüntü veren OLED ekranların yeni iPhone'larda olmasıyla birlikte iOS arayüzü de bu ekranlara göre tekrar yapılandırılacak. Özellikle dahili Apple uygulamalarında pratik kullanım ve renk dengesi sağlanarak hem pil ömrü uzatılacak hem de iOS arayüzünün kullanıcılara daha üstün bir deneyim yaşatması sağlanacak.

Siri, akıllı evleri hükmedecek

Apple'ın sesli asistanı Siri'nin üçüncü parti geliştiricilere de açılmasıyla birlikte Siri'nin daha farklı alanlarda da hayatımıza gireceği bekleniyordu. Özellikle akıllı ev sistemi geliştirenlerin Siri ile entegre uygulamalar geliştirecek olmasıyla birlikte akıllı evlerin yönetiminde Siri de etkin rol oynayacak.

iOS 11 yeni uygulamaları da beraberinde getirecek

Yeni iOS 11 güncellemesiyle birlikte söylenene göre Apple başta TV ve arttırılmış gerçekliğe yönelik yeni uygulamalarını duyuracak ve özellikle medya servislerini farklı uygulamalara ayıracak. Yeni iOS 11 ile birlikte Apple'ın mobildeki TV uygulamasına da ağırlık vermesi ve Netflix gibi kendi platformuna özel içerikler üretmesi bekleniyor.