Apple kullanıcılarının merakla beklediği ve iOS 12 güncellemesini alacak olan tüm Apple cihazları sizler için derledik.

Yeni işletim sistemi iOS 12 4 Haziran 2018’de düzenlenen Apple World wide Devoloppers Conferance(WWDC, Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı) kapsamında tanıtılacak. iOS 12 Beta sürümünün etkinlik sonrasındaki ilk haftada piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni işletim sisteminin stabil sürümüyse 4 aylık bir test döneminden sonra kullanıcılara sunulacak. Apple, iOS 12 ile büyük çaplı yenilik sunmayacak. Bunun yerine teknoloji devi, iOS 11’de bulunan hataların düzeltilmiş bir versiyonunu iOS 12 adı altında sunacak. Apple daha önceki sürümlerde olduğu gibi stabil ve sorunsuz bir iOS oluşturmayı hedefliyor.

Apple’ın yeni işletim sistemi tüm cihazları desteklemeyecek ancak oldukça kalabalık bir listeye sahip. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan iOS 12 sürümlü işletim sisteminin yüklenebileceği cihazlara geçelim.

iPhone

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Artı

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iphone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iphone 5S

iPad

12,9 inç iPad Pro (ikinci nesil)

12,9 inç iPad Pro (ilk nesil)

9.7 inç iPad Pro

10,5 inç iPad Pro

iPad (2017 model)

iPad (2018 model)

iPad Air 2

iPad Air

iPad Mini 4

iPad Mini 3

iPad Mini 2

iPod Touch