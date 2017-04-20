Apple Park'ın Gece Ortaya Çıkan İhtişamını Havadan İzleyin!

Apple yeni ve görkemli kampüsüne geçmeye hazır, son halini görmemizi sağlayan havadan çekilmiş görüntüler de yayımlandı.

Dünyanın önde gelen firmalarının sahip olduğu ofisler, içiyle ve dışıyla her zaman çok merak edilirler. Bu merak sadece o şirketlerde çalışmak isteyenler için geçerli değil; çünkü dünyanın beklediği hizmetleri, geleceği şekillendiren teknolojileri ilk oralarda konuşturur ve kararlaştırırlar.

Bir fikri ortaya atan ne kadar insan olsa da büyük firmalar için kalıcı bir çalışan söz konusu değildir. Evet CEO’lar bile görevlerine kazık çakmak için gelmez, herkes gibi ortak amaç olan şirketin devamlılığını sağlamak görevi ile gelirler. Şirketlerin ilk çalışmaya başladıkları ofisleri duymuşsunuzdur. Apple hemen aşağıdaki evin garajında başlamış faaliyete:

Geçen onca yılın ardından baş mimarı Jobs bile işten atılmıştı. Dediğimiz gibi insanlar değil kurumlar kalıcıydı ve devamlılığı için her şey mümkündü, hala öyle. Bu çabanın sonucu olarak şirket bir garajdan çıkıp şöyle bir kampüste çalışıyor artık:

O kadar da görkemli gözükmüyor değil mi? Burası şirketin karalarının alındığı merkez ofislerinden birisi ve dev bir üretici olduğu için de fabrikaları Çin’de bulunuyor. Şirketin kararları demişken, ne zamandır inşaatı süren ve merakla beklenen bir kampüs-ofis daha yakın zamanda açılacak. Bu kez tabii ki Apple’ın görkemine yakışır bir mimariyle tabi:

Çalışanlar bu ay ofislere yerleşmeye başlayacak, ancak yaz sonuna kadar ofisin inşası ve peyzaj çalışmaları devam edecek. Şekli dairesel olan ofis gerçekten yoruma çok açık. Öncelikli olarak dairenin sürekliliği düşündürüyor insanı, sonra da çalışanlara eşitlikçi yaklaşım, simetri, sadelik ve işlevsellik.

Akşamları halka şeklindeki ana bina ışıkları ile göz kamaştırıyor. Hemen aşağıda izleyebileceğiniz videonun sonuna doğru yer alan gece çekimleri; bitmiş otopark yapılarını, yüzlerce ağacın dikileceği peyzaj çalışmalarını, ana binanın nihai formunu, mükemmel bir manzara ile sunuyor: