Apple’ın Yeni Logosundaki Gizli Mesajı Fark Ettiniz mi?

Apple’ın gizlilikle ilgili sunduğu mesajın üzerine eklediği logo değişti. Değişen logoda dikkat çekici bir detay da bulunuyor.

Apple, iPhone ve iPad cihazları için sunduğu iOS’un son güncellemesini kısa süre önce yayınladı. Şu anda iOS 11.3’e hazırlanan şirket, yeni güncellemenin beta sürümünü paylaştı. Beta sürümü ile gözümüze takılan yeni bir şey var. Apple, gizlilik hakkında bilgi verdiği sayfaya özel bir logo ekledi. Şirketin gizlilik politikaları için yazdığı açıklamaların en üstünde yer alan logoda, iki insan el sıkışıyormuş gibi gözüküyor.

Görsele daha dikkatli baktığınızda logoda yalnızca el sıkışan insanların olmadığını göreceksiniz. Apple, bu logonun içerisine aynı zamanda gülen bir yüz eklemiş. Kafaları göz olarak alıp, elleri de ağız olarak görürseniz, internetin en ünlü emojilerinden gülen suratı karşınızda bulabilirsiniz.

Apple, bu logonun altında, kişilerin bilgilerini güvence altına almayı ve deneyimlerini kişiselleştirmeyi hedeflediği ile ilgili açıklamalar sıralamış. Yeni açılır pencere, şu anda iOS 11.3 beta sürümünde bulunuyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde tüm iPhone sahipleri bu logoyu görmeye başlayacak.

Logo Bir Sanattır

Tasarımcıların öğrenciyken logolara ayrıca önem verdiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Her şirkette olması gereken logo, pek çok insan için özel bir anlam taşıyor. Bu tarz ince detaylara önem veren bir şirket olan Apple da bu logo tasarımı ile bizleri şaşırtmadı. Hazır bu logoyu görmüşken, aynı şekilde gülen bir başka logoyu sizlere tanıtalım:

Amazon’un logosu pek çok açıdan dünyanın en iyi logolarından biri olarak kabul görüyor. Aşağıdaki okun anlamsız bir şekilde gülen suratı çağrıştırması ve A harfinden başlayıp Z harfine giden okun çok önemli bir anlam çağrıştırması, şu an öğrenci olan insanlara logonun nasıl yapılacağını gösterme konusunda en iyi seçeneklerden biri olarak gözüküyor. Bu arada A harfinden Z harfine giden logo, online ürünler satan şirkette her şeyin bulunduğu anlamına geliyor.

Peki, sizler Apple’ın yeni logosunu beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum.