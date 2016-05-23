Apple'ın Yeni Mağazası, Devasa Büyüklükte Bir Macbook Air!

Amerika Şikago'da açılmaya hazırlanan yeni Apple mağazası, sanki bir Macbook Air'miş gibi tasarlandı.

Amerika’nın Şikago şehrinde bir süreden beri devam eden inşaat, yavaş yavaş beklenen görüntüsünü andırmaya başladı. Yeni bina tamamlandıkça, Apple’ın neyin peşinde olduğu net bir şekilde anlaşıldı. Apple, yeni mağazasını Macbook Air görünümünde yapmayı tercih etmiş.

Apple, böyle hoş detaylarla müşterilerini memnun ediyormuş gibi gözüküyor. Tasarım detayları hala net olarak bilinmediği için bir şey söylemek için erken, ancak bazı kullanıcılar binanın açılıp kapanacağını hatta içerisinde devasa bir klavye - touchpad gibi bilinen dizüstü bilgisayar özelliklerinin olacağını düşünüyorlar. Böyle bir şey olur mu bilinmez, ancak eğer gerçekleşirse de dünyanın en büyük dizüstü bilgisayarı olacaktır.

Apple’ın ülkemizde son derece sınırlı sayıda bulunan Apple mağazalarına bu şekilde sanatsal çalışmalarla çoğaltması güzel olmaz mıydı?