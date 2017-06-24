Apple'ın geleceğini şekillendirecek olan projelerin ve kişilerin çalışacağı yeni kampüsün adının belli olmasının ardından drone videosu da ortaya çıktı.

Apple'ın neredeyse 2 yıldır inşaatını sürdürdüğü, başlarda Apple Kampüs 2 olarak anılan ancak artık adının Apple Park olacağını öğrendiğimiz dev projesinde sonlara yaklaşılıyor.

Uzay gemisi benzeri çember şeklindeki binanın ortasında yer alacak olan yeşil alan ve çevredeki yolların artık tamamlanmaya başladığını görebildiğimiz videoda en önemlisi ise, Steve Jobs Sahnesi'nin ilk kez bu kadar açık şekilde görülmüş olması.

Şimdiye kadar yapılmış en büyük asılı duran karbon-fiber tavana sahip olan Steve Jobs Sahnesi'nin etrafının tamamen cam olması sayesinde ortasını ve aşağıya inen merdivenleri görebiliyoruz. Merdivenlerin altında ise Apple'ın gelecek etkinliklerinin yer alacağı sahneler ve salonlar bulunuyor.

İşte Duncan Sinfield adlı Youtuber tarafından her ay videoları çekilen kampüsün Haziran 2017 videosu:

Apple CEO'su Tim Cook, Steve Jobs Salonu hakkında şöyle diyor; "Steve'in Apple için vizyonu onun ve bizim zamanımızın çok daha ötesine ulaştı. O, Apple Park'ın gelecek nesiller için inovasyonun merkezi olmasını isterdi."