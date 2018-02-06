HomePod'da Mesajları Sesli Olarak Okuyan Bir Hata Bulunuyor

Apple, Amazon Echo ve Google Home gibi akıllı hoparlörlerinin gelişmiş yapay zeka kabiliyetlerine HomePod ile yetişmeye çalışırken aceleci davranmasıyla oluşan hatanın sonuçlarını ağır ödeyebilir.

Aynı WiFi ağına bağlı olan Apple cihazlarla eşleşen ve çıkardığı yüksek sesle dikkat çeken Apple’ın yeni akıllı hoparlörü HomePod, mesajları sesli olarak okumasına neden olan bir hataya sahip. Apple'ın yeni akıllı hoparlörü HomePod, bulunan bu hata yüzünden okulda öğretmenlerin notları sesli okumasından çok daha büyük bir utanca neden olabilir.

İnsanlar mesajlaşmalarda gerçekten de çok özel sırlarını karşılarındaki kişilerle paylaşabiliyor veya birçoğumuzun yaptığı gibi sevgilisiyle konuşabiliyor. Bu mesajların ailenizin evine gidip modeme bağlandıktan sonra, salondaki HomePod hoparlör tarafından herkesin duyacağı şekilde sesli olarak okunmaya başladığını düşünün. Bence ortama ve mesajlara bağlı olarak oldukça büyük bir kriz yaşanabilir.

Apple ne kadar çok, Amazon ve Google gibi akıllı hoparlör üreticisi rakiplerinin gelişmiş yapay zeka özelliklerine yetişmekte aceleci davranırsa, göz ardı ettiği testler yüzünden yeni hataların çıkmasına da zemin hazırlamış olur. Bu tarz özel hayatın ihlalini içeren bir durumda oldukça ciddiye alınmalıdır. Ayrıca HomePod hoparlörlerinin prestiji de düşünüldüğünde, umarım yakın zaman içerisinde gerekli düzeltme güncellemesi yayınlanır.