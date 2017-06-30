Apple'ın Yeni Patenti ile Asla Yorgun Hissetmeyeceksiniz!

Apple'ın yeni akıllı alarm sistemi, uykunuzu izleyecek ve sizi uyandırmak için en uygun anı yakalayacak. Bu sayede de derin uykuda olmadan uyanacaksınız ve yorgun hissetmeyeceksiniz.

Apple'ın bu sefer üzerinde çalıştığı proje tamamen 'uykunuz' ile alakalı. Apple, sabah alarmlarınızı ayarlamak için uyku düzeninizi izlemeyi planlıyor. Böylece, yeterli uykuyu alabileceksiniz ve güne dinç bir şekilde başlayabileceksiniz.

Şirket, uyku üzerine yaptığı çalışmaları genişletirken, uyku durumunuzu izlemek için iPhone ve Apple Watch gibi cihazlarda kullanabilecekleri patenti anlattı. Patent, mobil cihazlar tarafından toplanan uyku verilerini kullanarak otomatik olarak size uygun alarm zamanını ayarlıyor.

Mobil cihazlar, zaten kullanıcıların uyku halindeyken, uykularını izlemek için kalp atışı sensörü, mikrofon, solunum hızı sensörü, hareket sensörü ve daha fazlasını kullanıyor. Bu cihazlar bizlere uykumuzun ne denli olduğunu gösteriyor. Yeni patent ise, size uygun saati buluyor.

Ayrıca kullanıcılar eğer gece uyanır ve bir miktar uyanık kalırlarsa, sistem, yeni uyku düzenine göre başka bir alarm planı hazırlıyor. Tabi sistemin tam anlamıyla sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için düzenli uykuya ihtiyaç duyuyor. Bu yeni teknolojinin iOS 11 veya iOS'un gelecek sürümlerinde kullanılması bekleniyor. Sistemin sahip olduğu bir diğer özellik ise, kullanıcılara, yatağa gitmeden önce yaptıkları diş fırçalamak gibi ritüelleri hatırlatmak.