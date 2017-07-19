Apple'ın aldığı yeni patent, kullanıcılar zor durumda kaldığında karşıdaki kişiye belli etmeden 155'i aramanızı sağlayacak.

Apple’ın güvenlik konusunda sağladığı desteği her zaman bilirsiniz. Dün duyurulan yeni bir patent başvurusu ile iPhone’lar, kullanıcısına daha fazla güvenlik sunacak. Apple’ın aldığı yeni patent başvurusuna göre telefonu açmadan parmak izinizi okutarak 155’i arayabileceksiniz.

Salı günü Birleşik Devletler Patent ve Ticari Marka Bürosu tarafından yayınlanan patente göre, acil yardımı rahatlıkla arayamayacağınız durumlarda, elinizdeki telefonu açmadan acil servis çağrılarına ulaşabileceksiniz.

Örneğin, tehlikeli bir kişi tarafından önünüz kesildi. Bu durumda kişinin polisi çağırmanıza izin vermeyeceğini tahmin etmeniz çok zor olmayacak. Bu patente göre iPhone’lar, telefonu açmadan bir dizi parmak izi veya uygulanmış baskı düzeni kurarak polise ulaşmanızı sağlayacak.

Parolalara ve giriş ekranlarını atlayarak gizli bir şekilde kullanıcının nerede olduğunu yetkililere ulaştıraran yeni özellik, bu sürede mikrofon ve kamera gibi özelliklerden yaptığı yayınlarla da sonrası için kanıt yaratıyor.

Apple’ın bu güncellemeyi getirip getirmeyeceği şu an için bilinmiyor. Bazı patentler olduğu gibi kalıyor, ancak Apple’a Volvo’nun emniyet kemerinin patentinde yaptığı paylaşımcı tavrı kullanarak tüm markalar için bu patenti kullanma izni vermesini bekliyoruz. Bu tarz önemli güvenlik olayları ticari gelişimlerden ziyade, firmaların birleşerek ortak adımlar atması gereken özellikler olarak görülüyor.