Apple’ın Patentiyle iPhone’lar Pasaport Olarak Kullanılacak

Teknoloji devi Apple, Samsung’un Galaxy Note9 atağından sonra cevap hakkına sahip oldu. Sektörel trendleri belirleyen ABD’li dev, şimdi de iPhone’ları sınırlardaki kimlik ibrazları için kullanılan, resmi evrak niteliği taşıyan pasaportların yerine geçirmeye çalışıyor. Peki bilgiler ne kadar güvende olacak?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok şeyin dijitalleştiğini görebiliyoruz. Artık yavaş yavaş cüzdanlardaki kartları terk ediyor, yerine akıllı telefonlarımızı kullanıyoruz. Para resmi bir araç, ancak ondan da resmi olan, kolay kolay dijitalleşemeyecek şeyler var. Bilgi gizliliğine ilişkin çok ciddi endişelerin bulunduğu bir dönemde yaşarken kimliklerimizin tamamen dijitalleşmesi gibi yenilikler korkutuyor. Yine de teknoloji devlerinin büyük çoğunluğu kimliklerimizi bilmekle kalmayıp, karakter özelliklerimizi bile analiz edebiliyorlar.

Kullanıcı güvenikleri konusunda tüm skandallara rağmen en tutarlı sistemlere sahip olan Apple, şimdi de gözünü pasaportların yerini almak için tasarladığı teknolojiye dikti. 30 Mart 2018’de ABD Patent ve Marka Bürosu’na yapılan bir başvurunun henüz ortaya çıkan detayları, bu planı gözler önüne seriyor.

Pasaport yerine geçen iPhone için, cihazın içine entegre edilen teknoloji:

NFC gibi kısa menzilli temaslarla işlem yapılabilen, kredi kartlarının ve ulaşım kartlarının yerine geçen teknolojileri biliyoruz. Apple, oldukça güvenli bir sistem geliştirerek, iPhone kullanıcılarının kimlik bilgilerine ulaşan sistem geliştirmiş durumda. Cihaz içine entegre bir çip olarak tasarlanan sistem, kimlik bilgilerini alacağı resmi makama radyo sinyaliyle talepte bulunuyor. Kimlik bilgilerinin alındığı otorite tarafından verilen dijital onayla bu bilgiler cihaz içerisinde hücresel veri trafiğinden yoksun bir şekilde saklanıyor.

Kullanıcılar, tanıttıkları kimliklerini bir doğrulama kontrolü ile onaylatmak zorundalar. iPhone X ile gelen TrueDepth adındaki üç boyutlu biyometrik yüz tarama sistemi tam da burada devreye giriyor. Ayrıca kullanıcılar özel bir şifre de belirleyebiliyorlar, bu sayede TrueDepth sensörleri devre dışı kalan bir iPhone’da bile kimlik bilgilerine erişim sağlanıyor.

Kimliklerimizin en hızlı dijitalleştiği alan ise pasaportlar. Apple e-pasaportların yaygınlaşması durumuna dayanarak, söz konusu yüksek güvenlikle çipi tasarlamış durumda. Bu sistem henüz yüksek ihtimalle üretilmemiş bir donanıma işaret ediyor olsa da, iPhone’ların kimlik belirleme konusunda çok ciddi bir seviyeye geldiğini biliyoruz.

Apple aşması gereken en büyük engel ise kullanıcı alışkanlığı değil. Ülkelerin giriş ve çıkışlarda iPhone’un söz konusu sistemini geçerli olarak kabul etmesi gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında şimdilik sadece bir alternatif olduğunu görüyoruz.