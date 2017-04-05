Apple'ın Yeni Patentiyle Siri Sizi Sesinizden Tanıyacak

Ortaya çıkan yeni bir patente göre Apple'ın sesli asistanı Siri, sizi sesinizden tanıyacak ve yabancıların komutuna yanıt vermeyecek.

Akıllı cihaz dünyasının dev şirketleri telefonlarında özel güvenlik yöntemlerini arttırmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Bu alandaki en güçlü hamleyse aslında geçtiğimiz yıl talihsizlikler yaşadığı Note 7 modelindeki gelişmiş iris tarayıcıyla birlikte gelmişti. Şimdi ise Apple, ses tanıma teknolojileriyle güvenlik önlemlerine yeni bir boyut getiriyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple'ın aldığı yeni bir patent, şirketin akıllı asistanı Siri'nin artık kullanıcıları sesinden tanıyacağını gösteriyor. Aslında bakacak olursanız Google'ın 'OK Google' servisinde de ses tanıma özelliği bulunuyordu ancak bu özellik tam olarak güvenli değildi ve bazen farklı sesleri de sizin sesiniz gibi algılayabiliyordu. Görünüşe göre Apple, bu durumu da ortadan kaldırmak istiyor.

Tabii Apple'ın bu yeni patenti kulağa hoş gelse de genelde şirketlerin aldığı patentlerin uzun sürenin ardından hayatımıza girdiğini ya da iptal edilerek karşımıza çıkmadığını görüyoruz. İlerleyen günlerde Siri'nin gidişatını hep birlikte göreceğiz.