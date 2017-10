Apple’ın Yeni Portre Modunu Tanıttığı Tuhaf Reklam!

Yeni iPhone 8 Plus ve iPhone X’da çektiğiniz portre fotoğraflarını sanat eserine dönüştürmeyi vadeden Portre aydınlatma modu, firmanın satışta ön plana çıkartmayı sevdiği özelliklerden.

Çift kameralı iPhone’ların fotoğraf konusunda gerçekten kaliteli işler çıkardıklarını reddedemeyiz. Hatta yüksek fiyat etiketlerini çoğu otoriteye göre sadece kameralarıyla hak ediyorlar. Aslen bir yazılım şirketi olan Apple da kamera yazılımını yeni donanımlara göre özelleştiriliyor.

iOS 11 ile beraber gelen çoğu sorun çözülmüş olsa da 12 Eylül’deki iPhone 8, 8 Plus ve iPhon X lansmanında öne plana çıkan yeni portre modu, tam olarak işlevsel değildi. iPhone 8 Plus ve 7 Plus kullanan kişiler, portre aydınlatma modunun lansmadaki kadar güzel sonuçlar vermediğinden şikayetçiydi. Elbette Apple da durumun farkında ve gerekli yazılım güncelleştirmeleriyle sorunları ortadan kaldıracaktır.

Apple’ın yeni portre aydınlatma modunu tanıtan reklamı, özelliğin hangi noktaya geleceğini gözler önüne seriyor:

Videoda gördüğünüz çekimler elbette bir iPhone 8 Plus ve portre aydınlata modu ile yapılmadı. Zaten portre modunun mantığı, fotoğraf çekildikten sonra uygun efekti seçmeye dayalı. Apple çok tuhaf ve basit bir şekilde bu işi öncesiymiş gibi göstererek akıl çelmeye çalışmış. Portre aydınlatma modunun tüketicileri mağdur etmemesi dileklerimizle...