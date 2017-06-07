Apple'ın Yeni Reklam Engelleme Sistemi Çok Daha Güçlü Olacak

Apple, WWDC 2017'de, High Sierra ile gelen güvenlik sistemlerinin Safari'ye entegre olacağını belirtmişti. Apple'ın bu yeni güvenlik sistemi, sektördeki en büyük rakiplerine meydan okuyacak ve hatta rakiplerinden daha güçlü olacak.

Günümüzde internetin çalışma mantığı tamamen 'reklam' üzerine kurulu. Gezdiğimiz her site, tıkladığımız her link, bir düzine farklı izleme çerezi ile ziyaret edilen sitelerin bizlere özel uyarlanmış reklamlarını önümüze sunuyor. Bu tarz reklamlar para kazanmanın en kolay yoludur. Bazı sitelerin mantığı daha karmaşık ve kötü emellere hizmet etse de genel anlamda hepsinin mantığı aynı çalışıyor.

Apple, WWDC 2017'deki yeniliklerinden birine Safari'yi de dahil etmişti. Anlatılanlara göre Safari, üçüncü taraf reklam izleyicilerini engelleyecek, kullanıcıları Web'de izlemek için kullanılan çerezleri tanımlayacak ve engelleyebilmek için yeni bir araca sahip olacak Craig Federighi'nin de dediği gibi, "Asıl nokta sadece reklamları engellemek değil, gizliliğiniz de korunmaktadır."

Güvenliğiniz koruma altında!

Bu, gerçekten önemli bir gelişme. Safari'ye iOS 9 ile reklam engelleme özelliği geldiğinde pek çok web şirketi için kara bir gün olmuştu ve mobil tarayıcının geleceği ile ilgili sorular ortaya çıkmıştı. WWDC 2017'de yapılan tanıtım da benzer bir etki yarattı diyebiliriz.

Gizlilik odaklı Cliqz tarayıcısı üzerinde çalışan Marc Al-Hames'e göre şirketler yeni kısıtlamaların en iyi yolunu bulmaya çabalıyorlar. "Bu tam anlamıyla bir kedi-fare oyunu ve her zaman da öyle oldu. Kullanıcılar kendilerini korumak için farklı şeyler deniyor, milyarlarca dolarlık reklam teknolojisi endüstrisi de bunun önüne geçmenin yollarını düşünüyor."

Önümüzdeki zamanlarda Google ve Facebook'un da sahneye çıkması bekleniyor. Ancak olayları tam anlayabilmek için yeni politikanın nasıl yürüdüğü araştırmak gerekiyor. Safari, yıllarca çerez engelleme özelliğine sahipti, önceki versiyonda ise bu gizlilik 'ziyaret ettiğim web sitelerinin çerezlerine izin ver' oldu. Yeni politika, çerezlerin nasıl sunulduğuna bakılmaksızın izleme davranışını tanımlamak için makine öğrenimini daha da ileri götürüyor.

Bu tam anlamıyla bir 'kedi-fare' oyunu.

Sahip olacağımız çerezlerin kullanımı 24 saat içinde ziyaret edilen web siteleriyle ilişkilendirildiği müddetçe Safari, Facebook ve çeşitli Google hizmetleri gibi popüler sitelere yeni kısıtlamalar getirme konusunda pek faydalı olacak gibi durmuyor. Ancak Safari'nin yeni polikasıyla birlikte en güçlü kozu, çerezleri binlerce sitenin arka planında sessiz bir şekilde koordine eden Criteo veya Adroll gibi üçüncü parti sistemler olacak.

Bu durum ise zaten çevrimiçi reklamlara hâkim olan Google ve Facebook için biraz daha az sorun oluşturuyor. Çoğu kişi Facebook'u veya bir Google hizmetini günde en az bir kere ziyaret ediyor ve bu kullanıcılar hiçbir zaman 24 saatlik pencerenin dışında kalmıyor. Her iki hizmet de ayrı bir şifre olmadan Twitter veya WordPress gibi sitelere erişmek için kullanılan sürekli oturum açma türü olarak çalışıyor. Bu da demek oluyor ki, günde bir kez Facebook'u ziyaret ettiğiniz sürece, Safari bunu izleme yoluna girmeyecek.

Günde en az bir kere Facebook'u ziyaret ettiğiniz sürece Safari bunu izlemeyecek.

Apple'ın yapacağı bu sistem, modern reklam ağlarına ciddi bir darbe vuracak gibi gözüküyor. Web siteleri çerez sunma anlaşmaları yapmaya ve reklamları kendilerinin sundukları anda veri toplamaya çalışabilirler. Ancak yeni Safari politikası, bu reklam şirketlerini Google ve Facebook gibi daha güçlü oyunculara sürekli dezavantaja sokacak.

IOS ve Safari bu mücadelede inanılmaz derecede güçlü araçlar ve tüm görünüşleri ile Apple onları kullanıcıları için daha iyi bir web deneyimi hazırlamaya çalışmak için kullanıyor. Fakat on yıldan uzun süren bir reklam teknolojisinin ardından, reklam düğümünün çözülmesi zor gözüküyor. Yine de Apple'ın izleyeceği politika, tam anlamıyla düğümü çözmese bile kullanıcılarına büyük bir rahatlık sağlayacaktır.