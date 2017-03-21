Apple'ın Yeni Ücretsiz Video Düzenleme Uygulaması: Clips

Apple, birbirinden eğlenceli videolar oluşturabileceğiniz Clips uygulamasını duyurdu.

Bugün herhangi bir basın toplantısı düzenlememesine rağmen yaptığı duyurularla deyimi yerindeyse 'ateş eden' Apple, bir etkinlik düzenlemiş gibi gündeme oturdu. Bugün yeni iPad'lerini ve bir de kırmızı iPhone 7 modellerini duyuran Apple, Clips isimli video düzenleme uygulamasını da duyurdu.

Apple'ın Clips uygulaması sayesinde kullanıcılar basit bir şekilde çeşitli filtreleri, yazıları ve animasyonları kullanarak eğlenceli videolar oluşturabilecek ve bu videoları hızlı bir şekilde sosyal ağlar üzerinden paylaşacak. Aynı zamanda uygulama sayesinde videolarınıza fotoğraf karelerini ve müzikleri de dahil edebileceksiniz.

Özellikle aktif bir şekilde sosyal medyayı kullananların fazlasıyla işine yarayacak Clips uygulaması, Nisan ayının başında AppStore'da iOS 10.3 ve üzeri sürümler için ücretsiz olarak yayınlanacak.