Apple’ın Yapay Zeka Teknolojisi, Mac Pro’ya 'Isıtıcı' Dedi!

Her yıl Apple tarafından düzenlenen WWDC etkinliğinin bu yılki son konferanslarından birinde, geliştiricilere ve içerik oluşturucuların çok işine yarayacak bir yapay zeka yazılımı tanıtıldı.

Şirket, geliştiricilerin aygıt içi makine öğrenimi yetenekleri ile yazılımlarını karıştırarak daha akıllı uygulamalar oluşturmalarına olanak tanıyan yapay zeka yazılımı Core ML’i duyurdu. Yeni sistemin öğrenmesi gereken çok şey olduğu açıkken, gelinen nokta gerçekten heyecan verici gözüküyor.

Core ML yazılımının beta sürümüyle ilgilenen geliştirici Paul Haddad, yeni teknolojiyi elindeki bilgisayarları görüntüleyerek denedi. Bunun için iOS 11’in ekran kaydetme özelliğini kullanan Haddad, Core ML'in gerçek zamanlı olarak nesneleri tanımlama ve altyazı ekleme kapasitesini test etmiş oldu.

Uygulama bir tornavida, bir klavye ve bazı nesneleri doğru bir şekilde tanımlarken, çelişki yaratarak ve ironik şekilde birinci nesil bir Mac Pro'yu tanımaya çalışıyor. Apple’ı arşa çıkaran masaüstü ürününü ise "hoparlör birimi" veya "ısıtıcı" olarak tanımlıyor.

Bazı tutarsızlıklara rağmen Haddad, kullanıcıların en iyi sonuçları elde etmek için kameralarını istenilen objektife "doğru açı ile" tutmaları gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca Core ML yazılımının cihazı fazlasıyla ısıttığını dile getiriyor.

Makine öğrenme algoritmalarına dayanan ve gerçek dünyadaki nesnelerin ne olduklarını, ne işe yaradıklarını altyazılarla açıklayan teknoloji, şu an beta aşamasında olduğu için bu tip hatalar yapıyor olması çok normal.

Bununla birlikte Apple, önümüzdeki sonbaharda Core ML’in nihai sürümünü kullanıcılara sunacak. Teknoloji, objeleri tanımanın yanı sıra bir gerçek dünya tercümanı olarak kullanılabilecek ve arttırılmış gerçeklik deneyimlerini üst düzeye çıkartacak.