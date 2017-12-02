Apple'ın Yeni Yayınladığı iOS 11.2 Güncellemesinde Neler Var?

Yeni iOS 11.2 güncellemesiyle birlikte hızlı şarj özelliği geliştirilirken, bir çok sorun da gideriliyor.

iOS 11.1’in yayınlanmasından bir ay sonra iPhone ve iPad’ler için önemli bir güncelleme olan iOS 11.2 yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte Amerika’da iMessage özelliğinde bulunan uçtan uca para transferinin gerçekleştirilmesini sağlayan ‘Apple Pay Cash’ de hayata geçiyor. Aynı zamanda uyumlu üçüncü parti Qi tabanlı kablosuz şarj aksesuarlarıyla çalışan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’da daha hızlı bir 7.5W kablosuz şarj özelliğini de getiriyor bu güncelleme.

Bunun yanında iPhone X için 3 adet yeni ‘Live’ duvar kağıdı, yeniden tasarlanmış kamera emojileri, daha iyi video kamerası stabilizasyonu ve sürekli çöküntülere neden olan bir açığın giderilmesini içeren birkaç yama da bulunuyor.

iOS 11.2 güncellemesi yaklaşık 430 MB büyüklüğünde olmakla birlikte bu büyüklük cihaza göre değişebiliyor. Güncelleme an itibariyle dağıtıma hazır durumda. iPhone 5s ve sonrasında çıkan tüm telefonlar, tüm iPad Air ve iPad Pro modelleri, 5. Nesil iPad’ler, iPad mini 2 ve sonrası ve 6. Nesil iPad Touch cihazlar için uyumlu olacak. Söz konusu değişikliklerle ilgili listeye aşağıda göz atabilirsiniz.