Apple'ın Yeni Yayınladığı iOS 11.2 Güncellemesinde Neler Var?

iOS 11.1’in yayınlanmasından bir ay sonra iPhone ve iPad’ler için önemli bir güncelleme olan iOS 11.2 yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte Amerika’da iMessage özelliğinde bulunan uçtan uca para transferinin gerçekleştirilmesini sağlayan ‘Apple Pay Cash’ de hayata geçiyor. Aynı zamanda uyumlu üçüncü parti Qi tabanlı kablosuz şarj aksesuarlarıyla çalışan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’da daha hızlı bir 7.5W kablosuz şarj özelliğini de getiriyor bu güncelleme.
Bunun yanında iPhone X için 3 adet yeni ‘Live’ duvar kağıdı, yeniden tasarlanmış kamera emojileri, daha iyi video kamerası stabilizasyonu ve sürekli çöküntülere neden olan bir açığın giderilmesini içeren birkaç yama da bulunuyor.
iOS 11.2 güncellemesi yaklaşık 430 MB büyüklüğünde olmakla birlikte bu büyüklük cihaza göre değişebiliyor. Güncelleme an itibariyle dağıtıma hazır durumda. iPhone 5s ve sonrasında çıkan tüm telefonlar, tüm iPad Air ve iPad Pro modelleri, 5. Nesil iPad’ler, iPad mini 2 ve sonrası ve 6. Nesil iPad Touch cihazlar için uyumlu olacak. Söz konusu değişikliklerle ilgili listeye aşağıda göz atabilirsiniz.
- Apple Pay Cash (Yalnızca Amerika için geçerli)
- Uyumlu üçüncü parti aksesuarlarla şarj edilen iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’da daha hızlı kablosuz şarj desteği.
- iPhone X için 3 yeni ‘Live’ duvar kağıdı.
- Video kamera stabilizasyonu
- Podcast’lerde aynı filmin bir sonraki bölümüne otomatik geçiş yapmak için destek.
- HealthKit’te yamaç kayak sporları için veri tipi desteği.
- Mail uygulamasının yeni epostaların yüklemeleri tamamlanmasına rağmen yeni mesajları kontrol etmeye devam etme sorununun giderilmesi.
- Exchange hesaplarından silinen Mail bildirimlerinin yeniden görünmesine neden olabilen bir sorunun giderilmesi.
- Takvim uygulamasının sağlamlaştırılmasında geliştirme.
- Bazen boş bir sayfa açan Ayarlar uygulamasındaki sorunun çözümlenmesi.
- Ekran kilitliyken Kamera ya da Günün Görüntüsü uygulamalarını açmaya engel olan bir sorunun giderilmesi.
- Müzik kontrollerinin kilitli ekranda görünmelerine engel olan bir sorunun giderilmesi.
- Uygulama simgelerinin ana ekranda yanlış şekilde sıralanmalarına neden olan bir sorunun giderilmesi.
- Kullanıcıların iCloud yedeklerinde kota aşıldığında son yüklenen fotoğrafları silmelerine engel olan bir sorunun giderilmesi.
- iPhone’umu Bul uygulamasının bazen harita göstermemesine yönelik bir sorunun giderilmesi.
- Mesajlar’da klavyenin son mesajın üzerini kapatması sorununun giderilmesi.
- Hesap makinesi uygulamasında rakamlara hızlı basıldığında, yanlış sonuçların ortaya çıkmasına neden olan sorunun giderilmesi.
- Klavyenin geç tepki vermesine neden olan sorunun giderilmesi.
- İşitme engelliler için kullanılan ‘gerçek zamanlı metin tabanlı telefon aramaları’ için destek eklenmesi.
- Mesajlar, Ayarlar, Uygulama Mağazası ve Müzik’te ‘VoiceOver’ dengesinin geliştirilmesi.
- VoiceOver uygulamasının gelen bildirimler mesajlarını duyurmasına engel olan bir sorunun giderilmesi.