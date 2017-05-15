En İyi iPhone Modeline Uygulanan Klasik Apple Tasarımı!

iPhone 7 Plus 256 GB modelini Apple'ın renkli logosuyla ve ilk Macintosh'ların çizgisiyle görün.

Apple’ın 2017’de çıkartması muhtemel amiral gemisi iPhone 8 söylentileri arasında gölgede kalan bir cihaz daha var. Geçtiğimiz yıl çıkarttığı ve yılbaşından bu yana satış rakamları gittikçe düşen iPhone 7 ve 7 Plus’ın seriye has uzantısı iPhone 7S cihazları, iPhone 8 ile birlikte gelecek. Her model iPhone’nun kritik iyileştirmelerle güncellenmiş olan “S” uzantılı cihazı bu kez ne kadar tercih edilecek bilinmez, ama bu gecikmelerden sıkılan kullanıcılar, kendi iPhone özelleştirmelerini yapmaya çoktan başladılar.

Bu kez söz konusu ise Apple’ın ilk bilgisayar serilerinden Macintosh’un 1980’lerin ruhunu temsil eden iPhone 7 Plus tasarımı. Firmanın bilgisayar tanımını değiştiren serisi ile akıllı telefon tanımını hayatımıza sokan serisinin bir melezi olan yeni tasarım, gerçekten çok hoş duruyor:

Orijinal renkli Apple logosu ile süslenen cihazın temelinde, mat siyah renkte 256 GB’lık bir iPhone 7 Plus bulunuyor. Söz konusu cihaz firmanın en üst düzey cihazı ve ülkemizdeki fiyatı 5.450 TL. Kısaca en pahalı iPhone cihazını kullandıklarını söyleyebiliriz.

Normalde Apple’ın uyguladığı metal gövde tasarımları ve cihazların yüzey dokusu, günlük kullanımlarda kılıf gerektirir. Hele ki mat siyah rengin nasıl kolay çizildiğini görmüşsünüzdür. Ancak bu retro iPhone tasarımının boya malzemesi bir kılıf kadar sağlam ve orijinal boya kadar kaygan değil.

Ses, güç ve sessize alma tuşlarının mat siyah olması güzel detay olmuş, ne de olsa siyah bir ön panel rengine tamamlayıcı ögeler gerekiyor. Bu tasarıma sahip olmak için elinizdeki iPhone’u gönderme gibi bir seçeneğiniz maalesef bulunmuyor. Ayrıca böyle bir cihaza sahip olmak isteyecek kişilerin çoğu zaten bir iPhone kullanıcısı. Yeniden bir cihaz almak ise yüksek fiyatlardan dolayı mantıksız gelebilir.

Gene de Retro iPhone 7 Plus 256 GB cihazına bir göz atmak isterseniz sizi şöyle davet edelim. Cihazın fiyatı ise güncel kur değerine göre 6800 TL civarında.