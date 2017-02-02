Apple'ın yeni işletim sistemi güncellemesi, şirketin güncel politikası nedeniyle büyük bir problem haline geldi.

Hafta içerisinde Apple, tuhaf bir karara imza atarak öncü işletim sistemi hakkında bazı uygulamalarını durdurdu. Bu da, yeni iOS 10.2.1 sürümünü yükleyen kişilerin iOS 10.2'ye geri dönemeyeceği anlamına geliyor. Çünkü yapımcı firma, gerekli sertifikaları elektronik olarak imzalamıyor. Bu şartlar altında Apple sunucuları da destek sağlamıyor.

Şirketin politikası iPhone, iPad ve iPod touch kullanıcılarını iOS'un güncel sürümüne yönlendirmek. Apple, hiçbir zaman pazarlık eden ve uzlaşmaya giden bir firma olmadı ve genelde ne istediyse onu yaptı.

Lakin ciddi sorunlar da mevcut. iOS 10.2.1, önemli güvenlik geliştirmelerine sahip olsa da pek çok probleme neden oluyor. Öncelikle yeni işletim sisteminde Dokunmatik Kimlik, öncü işletim sistemlerine göre daha kolay kırılıyor. Araç kitleri ve Bluetooth bağlantılarında da tuhaf sorunlar yaşanabiliyor. Böylece işletim sistemi, kendi problemlerini kendi eliyle yaratıyor. Kullanıcılar 10.2'ye döndüklerinde bu sorunlardan bazıları ortadan kalkıyordu. Maalesef artık bu opsiyonlar arasında bulunmuyor.

Kullanıcılar, sosyal medya hesaplarından sıkıntılarını dile getirse de geri dönüş yok gibi gözüküyor. Apple kullanıcıları ikilem içerisinde: Ya kullanıcılar 10.2'de kalmaya devam edip pek çok sorun nedeniyle sıkıntı yaşayacak, ya da 10.2.1 sürümüne geçip, kendileri dokunmatik kimlikle güvenliksiz bırakacak ve Bluetooth sorunları yaşayacak. İki olasılık da aynı derecede ürkütücü. Unutmayın; iOS 10.2.1 sürümünden artık geri dönüş yok.