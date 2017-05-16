Apple iOS 10.3.3 Beta Güncellemesi Geliştiricilere Dağıttı

Apple'ın dün kullanıcılar için sunduğu iOS 10.3.2 güncellemesinin ardından, iOS 10.3.3 Beta sürümü de geliştiriciler için kullanıma sunuldu.

Apple gün içerisinde sunduğu iOS 10.3.2 sürümünün üzerinden çok fazla zaman geçmeden 10.3.3 güncellemesini de geliştiriciler için erişebilir kıldı. Geliştiriciler için yayınlanan 10.3.3 güncellemesini kayıtlı geliştiriciler, doğru yapılandırma profilini yükledikten sonra Apple'ın Geliştirici Merkezi'nden veya kablosuz olarak iOS 10.3.3 beta sürümünü indirebilecekler.

IOS 10.3.3'ün ne içerdiğini henüz bilemiyoruz. Fakat yine de 10.x.x sürüm numarasıyla, arayüzde değişiklikler yerine hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri üzerine yoğunlaşan başka bir küçük güncelleme olması muhtemeldir.

Apple, iOS 11'e odaklamaya başladığından; iOS 10.3.3, iOS 10'un göreceğimiz son güncellemelerinden biri olabilir. IOS 11, 5 Haziran'da başlayacak olan Worldwide Developers Konferansı'nda tanıtılacak. Bu güncelleme, halka sunulmadan önce birkaç ay boyunca test aşamasından geçecek ve muhtemelen sonbahar gibi kullanıcılara sunulacak.

Fakat teknoloji şirketlerinin verdikleri tarihlerde gecikmeler yaşanabiliyor. Ona göre hazırlıklı olmak lazım.