Apple, iOS 11.2.5 Beta 2'yi Yayınladı

Apple, bugün itibarı ile iOS açık beta testine kayıt olan kullanıcıları için iOS 11.2.5 sürümünün ikinci betasını yayınladı.

Bugün yayınlanan açık beta, dün geliştiriciler için yayınlanan beta sürümün tamamen aynısı. Şu an için yayınlanan yeni sürümde kullanıcıları heyecanlandıracak veya göze çarpan herhangi bir yenilik bulunmuyor. Keza Apple, yamayla ilgili herhangi bir değişiklik listesi de yayınlamış değil. 11.2.5 Beta 2'nin çeşitli bugları giderdiği ve güvenlik açıklarını kapattığı düşünülüyor.

Eğer siz de iOS ve MacOS'un yeni sürümlerini herkese açık hale getirmeden denemek istiyorsanız, Apple'ın Beta Software Program isimli sitesinden programa kayıt olabilirsiniz. Bu sayede kayıt olduğunuz cihaza indireceğiniz profil dosyası ile iOS ve MacOS cihazlarınız için beta güncellemeleri edinebilirsiniz.

MacOS için yayınlanan sürümler nispeten daha stabil olsa da, iOS'un beta sürümlerinin çok fazla hata ve sorun içerdiğini eklemeliyiz. Sorunsuz bir mobil deneyim isteyen kullanıcıların, halka açık sürümlerle devam etmesini öneriyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Artık bu yeni sürümler Apple'ın yazılımsal sorunlarını çözecek mi?