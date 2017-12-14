Apple, cihazlarına sürüm notlarına göre yeni bir özellik getirmeyen iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 ve tvOS 11.2.5 beta sürümlerini yayınladı.

iOS 11.2.1 sürümünün iOS kullanıcılarına yayınlanmasının hemen ardından Apple, geliştiriciler için yeni iOS, watchOS ve tvOS beta sürümlerini yayınladı. Cihazlara yeni bir özellik kazandırmayan beta sürümler yalnızca hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor.

Apple, iOS 11.2.5 beta sürümü hakkında sürüm notlarında fazla detaylı bilgiler vermedi. Sürüm notlarına göre şirket, ARKit ve Xcode gibi varlığı zaten bilinen birkaç soruna odaklanıyor. Ayrıca Vision’daki titremelere neden olan bir başka hata da iOS 11.2.5 ile birlikte gideriliyor.

Apple, ilginç bir şekilde hiçbir sorun yaşamadan watchOS 4.2.2 beta sürümünü de iOS 11.2.5 ile birlikte yayınladı. Ne yazık ki watchOS 4.2.2’nin sürüm notlarında da herhangi bir yeni özellik bulunmuyor; yalnızca hata düzeltmeleri ve genel performans iyileştirmeleri bulunuyor.

Akıllı saat ve mobil işletim sisteminde olduğu gibi tvOS 11.2.5 beta sürümünde de Apple kullanıcılarını heyecanlandıracak bir özellik bulunmuyor. Yeni sürüm diğerlerinde olduğu gibi hata düzeltmeleri ve genel performans iyileştirmeleri içeriyor.

Yeni iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 ve tvOS 11.2.5 denemek isteyen geliştiriciler Apple’ın geliştirici portalını ya da cihazlarının kablosuz güncelleme özelliğini kullanabilirler. Açık betaya kayıt olmuş olan cihazlar beta güncellemelerini yakında alacaktır.