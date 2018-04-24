Apple, iOS 11.3.1 Güncellemesiyle Sahte Ekran Sorununu Çözdü

Apple, üçüncü parti ekran kullanan iPhone 8'lere kestiği desteği geri getirdi. iOS 11.3.1 güncellemesiyle beraber sahte ekran takılı iPhone 8 kullanıcıları, telefonlarını eskisi gibi kullanabilecek.

Apple, bugün yayınladığı iOS 11.3.1 güncellemesiyle üçüncü parti ekranların çalışmaması sorununu çözdü. Bazı iPhone 8'lerde ortaya çıkan bu sorun, artık iPhone kullanıcıları için bir sorun değil.

İki hafta önce yayınlanan bir raporda, ekranı değişen iPhone'larla ilgili iki farklı sorun tespit edilmişti. Raporların biri, iPhone 8 / 8 Plus ve iPhone X modellerinin orijinal parçalarla değiştirilmesine rağmen ortam ışığı sensör arızası yaşadığını ortaya çıkarmıştı. Bir diğer rapor ise orijinal ekran kullanmayan iPhone 8'lerin, iOS 11.3 güncellemesinin ardından dokunmatik ekranın çalışmadığını ortaya koymuştu.

iOS 11.3'ün güncelleme notlarını incelediğimizde ilginç bir detay ortaya çıkıyor. Orijinal ekran kullanmayan iPhone 8'lerde yaşanan sorunları çözen güncelleme, beraberinde "orijinal parça kullanın" şeklinde bir uyarıyı getiriyor. Apple'ın güncelleme notlarında ilettiği tüm detaylar şu şekilde:

"iOS 11.3.1, iPhone’unuzun veya iPad’inizin güvenliğini artırır ve serviste orijinal olmayan ekranların takıldığı bazı iPhone 8 aygıtlarında, ekrana dokunulduğunda aygıtın tepki vermediği bir sorunu çözer.



Not: Orijinal olmayan ekranların takılması görsel kaliteyi bozabilir ve doğru çalışmamasına neden olabilir. Apple sertifikalı ekran onarımları, orijinal Apple parçalarını kullanan, güvenilir ve uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. Daha fazla bilgi için support.apple.com/tr-tr adresine bakın.



Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için lütfen şu web sitesini ziyaret edin:

https://support.apple.com/tr-tr/HT201222"

Ortam ışığı sensöründe yaşanan sorunlar için de gelecekte bazı güncellemeler yayınlamasını beklediğimiz Apple, şu an için ekran sorununu çözmüş durumda. Yine de sahte parça kullanımına savaş açan Apple, gelecekte tekrardan böyle bir uygulama ile karşımıza çıkabilir.