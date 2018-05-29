Apple, merakla beklenen iOS 11.4 güncellemesini bu akşam itibariyle yayınlandı. Oldukça önemli özelliklerin eklendiği iOS 11.4’ü gelin birlikte inceleyelim.

Apple, şüphesiz ki çıkardığı yeni güncellemeler ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Bu noktada bu akşam saatlerinde çıkan yeni güncelleme, iCloud ve HomePod da dahil olmak üzere birçok cihazı yakından ilgilendiriyor. Gelen güncellemenin etkilerini incelediğimizde, karşımıza ilk olarak AirPlay 2 desteği çıkıyor. Öyle ki güncelleme ile birlikte kullanıcılar, müziklerini evin farklı bölgesinde bulunan cihazlarla senkronize edebilecekler. Bu da bir nevi müziğinizi yanınızda taşıdığınız anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra AirPlay ile yapabileceğiniz birkaç işlevsel özellik daha bulunuyor. iOS 11.4 ile HomePod gibi AirPlay 2 özellikli hoparlörlerde müzik çalmayı kesmeden iPhone veya iPad’inizde bir arama yapabiliyor veya oyun oynayabiliyorsunuz. “AirPlay 2 süper, peki ya iCloud?” dediğiniz duyar gibiyim. iCloud ise şu şekilde ilerleme kaydetmiş durumda:

iCloud’daki Mesajlar özelliği ile birlikte kullanıcılar tüm Apple cihazları üzerinden mesajlarına erişebiliyorlar. Durum öylesine sistemli şekilde ayarlanmış ki, iCloud üzerinden çok eski mesajlarınızı bile depolayabiliyorsunuz. Bu özellikle cihazlarında yer açmak isteyen kullanıcılar için birebir bir güncelleme olacaktır. Malum artık özellikle biz gençler, aramak yerine mesaj atmayı tercih ediyoruz. Buradaki en önemli nokta ise siz mesajı Mac cihazınızdan silerseniz, mesaj iPad ve iPhone cihazınızdan da silinecek. Bu noktada veri güvenliği sorunu aklınıza gelmesin bile, çünkü mesajlarınızın uçtan uca şifrelenmiş olacağının özellikle altı çiziliyor.

Tüm bunlara ek olarak yeni güncelleme, mevcut sorun ve hataları da ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarda bulunuyor. Sizler de cihazınızda belli başlar hatalar gözlemliyorsanız, iOS 11.4’ü bugün itibariyle cihazınıza indirebilirsiniz.