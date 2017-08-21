Apple, iOS 11 Beta 7'yi Geliştiriciler için Yayınladı!

Apple, geliştiricilerine iOS 11 beta 7 güncellemesini gönderdi. Ayrıca diğer geliştiricilere de TVOS ve MacOS High Sierra beta 7 güncellemesi yayınlanmış durumda.

Apple, iOS 11 için yeni bir beta güncellemesini geliştiriclerine sundu bile. Zaten her yıl bir üst seviyeye yükselen iOS sisteminde, iOS 11 en beğeneceğiniz iOS sürümü olmak için geliyor. Şirket halihazırda iOS 11'i birkaç aydır test ediyor. Ayrıca bu beta programının yalnızca geliştiricilere yönelik olduğunu da belirtmiş olalım.

Şu anda kullanmakta olduğunu iPhone'unuza iOS 11 güncellemesini yüklemeniz kesinlikle önerilmiyor. Üstelik değişiklikler ve geliştirmeler hala devam ediyor. IOS beta güncellemelerinin tam bir batarya düşmanı olduğunu da hatırlatmak lazım.

Bugünkü beta, yalnızca yeni beta güncellemelerine, geliştirici araçlarına ve değişen içeriğe erişmek için yılda 99 dolar ödeyen geliştiriciler tarafından kullanılabilir durumda. Geliştirici değilseniz, ücretsiz olarak genel beta programına katılabilirsiniz. Ancak bu güncellemelerin cihazınızda sorunlara yol açabileceğini unutmamalısınız.

IOS 11, iPad cihazınızı, iPhone'dan daha değişik bir şekilde etkiliyor ve daha fazla değişikliği görüyoruz. Üstelik iOS 11, iPad'inizi daha verimli bir tablete dönüştürüyor.

Ayrıca yeni güncelleme yalnıza iOS platformuna gelmedi. Yine gelişticiler için MacOS High Sierra, watchOS 4 ve TVOS 11 de bugün bir beta güncelleme aldı.