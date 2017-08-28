Apple iOS 11 Beta 8 Sürümünü Yayınladı!

Apple'ın en iyi ve en yeni mobil işletim sistemi olacak olan iOS 11'in 8. Geliştirici Beta sürümü yayınlandı.

iOS 11 önümüzdeki ay dünya çapında milyonlarca iPhone ve iPad için indirilebilir hale gelecek. Bu andan önce yenilikçi mobil işletim sistemine son dokunuşları yapan Apple, iOS 11'in geliştiricilere özel 8. beta sürümünü yayınladı.

Sürükle-bırak, iPad için yeniden tasarlanmış çoklu işlem arayüzü, kişiselleştirilebilir kontrol paneli ve çok daha fazlasını getirecek olan iOS 11'in çıkmasına çok kısa bir zaman kaldı. Beta sürümünün 8. versiyonu da bugün dağıtılmaya başlanan mobil işletim sistemi, kayıtlı geliştiriciler için şuan indirilebilir durumda. Halka açık beta sürümünün de bir kaç gün sonra indirilebilir hale gelmesi bekleniyor.

Daha önceki beta sürümlerinde Haritalar ve App Store için ikon güncellemeleri ve bir kaç iyileştirme görmüş olan iOS 11, bu versiyonunda artık halka hazır hale oldukça yaklaşmış halde stabiliteye odaklanmış olarak gelecek gibi görünüyor.