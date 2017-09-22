Apple'dan Craig Federighi, iOS 11'de kaldırılan 3D Touch ile uygulama değiştiriciye erişim özelliğini yazılım güncellemeleri ile geri getireceklerini açıkladı.

iOS 11, Apple kullanıcılarının sevdiği bir 3D Touch kısa yolunu kullanımdan kaldırmıştı. Mobil işletim sisteminin son sürümüne kadar 3D Touch destekli iOS cihazlarda, ekranın soluna güçlü bir şekilde basıp sağ tarafına dokunduğunuzda uygulama değiştiriciye ulaşabiliyordunuz. Fakat geçtiğimiz günlerde gelen güncelleme bu özelliği devre dışı bıraktı.

MacRumors tarafından yayınlanan bir e-postaya göre Apple yöneticisi Craig Federighi, iOS 11’de devre dışı bırakılan özelliğin, ileriki dönemlerde gelecek bir yazılım güncellemesi ile yeniden kullanıcıların hizmetine sunulacağını söyledi.

Federighi’in söylediğine göre Apple, iOS 11’in geliştirme sürecindeki bir teknik sorundan dolayı özellik devre dışı bırakılmak zorunda kalmış. Muhtemelen 3D kullanan kısayol ile iPhone X’de bulunan ekran kaydırma jesti çakıştığı için Apple, bu özelliği geçici olarak devre dışı bırakmak zorunda kalmış olabilir.

Apple, özelliği yeniden aktif edene kadar uygulama değiştiriciyi açmanın tek yolu, ana ekran tuşuna iki kere basmak. iPhone X’de ise bir ana ekran tuşu bulunmadığı için ekranı alttan yukarıya doğru sürükleyip sala sola hareket ettirerek uygulamalar arasında geçiş yapabiliyoruz.