Yeni gelecek iOS 11 ile Apple, iPhone kullanıcılarına, cihazlarının ekranlarından canlı yayın yapmalarına yarayacak özelliği getirebilir.

Apple, iOS 11'i genel kullanıma sunduğunda bir ekran kayıt özelliği yayınlamayı planlıyordu. Bu özellik ise beta sürümlerinde zaten mevcut. Şimdi şirket, insanların ana ekranından canlı yayın yapmalarına izin verebilecek bir yardımcı özelliği sunmayı düşündüğü öne sürülüyor.

Next Web, yeni işletim sisteminin üçüncü beta sürümünde Apple'ın bir "yayın başlat" seçeneği eklediğini bildirdi. Düğme şu anda hiçbir şey yapmıyor, ancak bazı insanlar AirPlay ile sonunda çalışabileceğini söylüyorlar. Ancak Next Web'in işaret ettiği gibi, Kontrol Merkezi'nde zaten bir AirPlay yansıtma düğmesi var, bu yüzden düğme, başka bir işe yaramalıydı.

Aslında bu özelliğin asıl amacı üçüncü parti uygulamalara yönelik. Ekran paylaşımı ve canlı yayın akışı, iş toplantıları için gerçekten ideal bir ortam sunuyor. Yine de tam anlamıyla bu özelliği görüp görmeyeceğimizi, iOS 11'in karşımıza çıkacağı zamana kadar bilemeyebiliriz.