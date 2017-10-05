Apple, iOS 11 ve iOS 10.3.3'e Geri Dönüşü Engelledi!

Apple yetkilileri almış olduğu kararla, kullanıcıların iOS 11 ve iOS 10.3.3 güncellemesine artık geri dönüşünün mümkün olmadığını açıkladı.

Apple, yapmış olduğu açıklamayla iOS 11 ve iOS 10.3.3.3 işletim sistemlerinin kurulmasına tamamen engel koyduğunu belirtti. Bundan sonra iOS kullanıcıları, sadece iOS 11.01 ve iOS 11.02 sürümlerine geçiş yapabilecekler.

Geçtiğimiz ay yayınlamış olduğu iOS11 güncellemesiyle şikayet yağmuruna tutulan Apple, almış olduğu yeni kararını kamuoyuna paylaştı. Yaşanılan sorunları kısa sürede halleden Apple, sıkıntı yaşadığı bu iki süreme geçişe artık izin vermeyecek.

Yayınlanan iOS 11.01 sürümü ile temel sorunları düzelten Apple, kilit ekranı, kontrol ekranı ve Siri'deki bazı hataları ortadan kaldırmıştı. Fakat bu düzeltmeler hataları gidermeye yetmeyince, kısa süre içinde bir güncelleme daha yayınladı. Şirket, 11.02 güncellemesinin yayınlanmasının ardından iOS 11 ve iOS 10.3.3 sürümlerini imzalamayı bıraktığını açıkladı.