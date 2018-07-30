Apple, iOS 12 Beta 4'ün geliştiriciler için kullanıma sunulmasından yalnızca iki hafta sonra Beta 5'i de yayınladı.

iOS 12'nin yayınlanmasına az bir zaman kaldı ve Apple'da hızla geliştirmelere devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce geliştiriciler için kullanıma sunulan Beta 4'ün ardından, şimdi de yine geliştiriciler için iOS 12 Beta 5 yayınlandı. Kullanıcılar, pek çok hatayı bünyesinden barındıran Beta 4'ten sonra yeni bir geliştirici sürümünün gelmesini zaten bekliyordu ve öyle de oldu.

iOS 11'in de, sürüm yayınlanmadan önce 10 tane beta güncellemesi aldığını düşünürsek, iOS 12 yayınlanana kadar birkaç beta sürüm daha göreceğimiz kesin diyebiliriz. Yeni yayınlanan beta sürüme her zaman olduğu gibi eğer 'geliştirici' iseniz otomatik olarak erişebileceksiniz. Eğer geliştirici profiliniz yoksa, beta sürümleri cihazınıza yüklemek çok da mantıklı bir adım olmayacaktır çünkü geliştirici betalar ciddi hatalara sahip olabiliyor. Gerekli geliştirmelerden sonra yayınlanacak olan Public Beta'yı beklemek atılacak en mantıklı adım olacaktır.

Geliştirici profiliniz varsa cihazınız üzerinden buraya tıklayarak ya da telefonunuza gelen beta güncellemesini yaparak ulaşabilirsiniz. Yeni beta sürümde yapılan yenilikler ile ilgili henüz net bilgiler gelmedi ancak genel olarak App Store üzerinden uygulama indirirken yaşanan hataların giderilmesi üzerine yoğunlaşıldığını söyleyebiliriz. iOS 12'nin, tüm gelişmelerin ardından yayınlandığında kullanılabilir olacağı cihazların tam listesi ise şu şekilde;

iPhone

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPad