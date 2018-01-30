iOS 12 Güncellemesine Yeni Özellikleri Dahil Edilmeyecek

Apple'ın kullanıcılarına göndereceği iOS 12 güncellemesinin tahmin edildiği ya da istenildiği gibi gösterişli ve eğlenceli olmayacağı düşünülüyor.

Apple, uzun bir aradan sonra iOS 11 güncellemesiyle bug ve performans sorunlarıyla karşılaşmıştı. Bu problemlerin daha fazla devam etmemesini isteyen Apple'ın, bu yılki iOS 12 güncellemesiyle getireceği yeni özelliklerden vazgeçtiği belirtildi. Şirketin yeni özellikleri 2019'da yayınlayacağı söylendi. Apple mühendislerinin kalite ve güvenilirliğe odaklanacağı bildirildi.

Bloomberg ve Axios'da yer alan habere göre Apple yöneticileri, bu ay başında gerçekleştirdikleri toplantıda iPhone'lara gelecek yeni özelliklerin geliş zamanının ertelenmesi konusunda fikir birliğine vardı. Şirketin yeni getireceği özelliklerin başında yeniden tasarlanan bir ana ekran ve yeni bir algoritma bulunuyor. Bununla birlikte bir fotoğraf yönetim uygulaması ve araç içi kullanıcı arayüzleri gibi çeşitli özelliklerin de erteleneceği düşünülüyor.

Elbette bu özelliklerin iOS 12'yle gelmemesi güncellemeyi gereksiz ya da sıkıcı bir pozisyona sokmuyor. Zira iOS 12'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi artırılmış gerçeklik özelliklerinin daha da genişletilmesi olacak. Bununla birlikte Apple'ın iOS 12 güncellemesi, şirket için prestij anlamında berbat geçen bir yılın da kapandığı anlamına gelecek. Zira Apple, bu sene kişilerin parolaları olmadan Mac'lere erişmesine ve mobil cihazları hacklemesine izin veren buglara ve bazı muazzam derecede kötü güvenlik açıklarına maruz kaldı. Bütün bunlar yalnızca 2017 son birkaç ay içinde oldu. Şirket, dördüncü çeyrek kazançlarını açıklamaya hazırlanınca, bazı analistler Apple'ın beklenenden düşük iPhone X satışlarını bildirmesini bekliyorlar (bazıları rekor gelir bekliyor).