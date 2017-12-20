iOS Kullanıcıları için Shazam'a Çevrimdışı Mod Geldi!

Apple, Shazam'ı satın aldıktan kısa bir süre sonra iOS kullanıcıları için ilk güncellemesini yayınlayarak uygulamaya çevrimdışı arama özelliği getirdi.

Apple’ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada popüler müzik arama uygulaması Shazam’ı 400 milyon dolara satın aldığını duyurması ile birlikte hem Android hem de iOS kullanıcılarının kafalarında bazı soru işaretleri oluştu.

En çok merak edilen konu ise Apple’ın Shazam’ı kendi hizmetlerinden birine entegre edip etmeyeceğiydi. Bu soru hala yanıt bulamamış olsa da iOS kullanıcıları, en azından şu an için Shazam’da daha fazla yeni özelliğe erişebilecekler gibi görünüyor.

Apple, Shazam’ın iOS uygulamasına yayınladığı yeni bir güncelleme ile uygulamaya çevrimdışı mod özelliği getirdi. Artık iOS cihazı olan Shazam kullanıcıları veri bağlantısı olmadığı durumlarda dahi herhangi bir müziği uygulamaya aratabilecekler.

Teknik olarak uygulama hala müzikleri bulmak için internet bağlantısı ile Shazam veri tabanına bağlanıyor. Fakat uygulamayı çevrimdışı modda kullandığınızda ses cihaza kayıt ediliyor ve yeniden internete bağlandığınızda Shazam kaydı arayarak müziğe ait bilgileri size sunuyor.

Shazam’ın çevrimdışı mod özelliği günün büyük bir kısmını dışarıda geçirip düzenli olarak Wi-Fi’ye bağlanamayan kişiler için oldukça faydalı. Umuyoruz ki özellik kısa zaman içinde Android uygulaması için de yayınlanır.