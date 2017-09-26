Apple, iOS'un Arama Motorunu Google’a Devretti!

Bermuda üçgeni mi, Meksika açmazı mı? Ne derseniz deyin, rekabet kızışmaya devam ediyor. Siri ve Sporlight’ın varsayılan arama motoru Bing bugün itibariyle kalkıyor ve yerine Google geliyor.

Teknoloji dünyasının 3 lideri Apple, Google, Microsoft arasındaki sert rekabetin ve tatlı ortaklıkların kullanıcılara nasıl yansıdığını düşünenler için örnek bir olay yaşandı. Apple, iOS ve Mac için geçerli olan varsayılan arama motoru konusunda Microsoft ile imzaladığı anlaşmayı yırtıp attı ve Google ile el sıkıştı.

Varsayılan arama motoru, ufak güncellemelerle iPhone ve Mac kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı. Bugün itibariyle de Microsoft ve Apple arasındaki Bing ortaklığı son bulmuş oldu. Apple konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Siri için varsayılan arama motorunu Google'a devrettik. Mac'te iOS'da Spotlight'tan arama yapmak, hizmetlerin Safari’de varsayılan olarak tutarlı bir web deneyimi sunacak”.

Apple, hem Siri hem de Spotlight'ın Mac'deki arama sonuçları için varsayılan olarak Microsoft’un arama motoru Bing’i kullanıyordu. Artık bundan sonra iOS üzerinden yapılacak tüm aramalar, Google sonuçlarına göre görüntülenecek.

Neden böyle bir değişikliğe gidildiği net bir şekilde açıklanmasa da, tahminde bulunmak zor değil. iPhone X lansmanının ardından Microsoft ve Apple arasında tırmanmaya başlayan gerginlik, karşılıklı tavır ve tutumlar yüzünden had safhaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Microsoft, Apple’ın İngiltere’deki merkez mağazasının karşısına kendi mağazasını açacağını duyurdu ve eski patron Bill Gates, bugün Windows Phone’u bırakıp Android’e geçiş yaptığını açıkladı.

Anlayacağınız ortaklıklar her zaman öküzlerin ölmelerine bağlı olmuyor arkadaşlar.