Apple iOS Ve tvOS Güvenlik Güncellemelerini Yayınladı

Apple, söz verdiği iOS 11.2.1 ve tvOS 11.2.1 güncellemelerini yayınladı

Apple yayınladığı yazılım güncellemesinin Tian Zhang tarafından keşfedilen Homkit güvenlik sorununu kısa sürede düzelteceğini vaat etmişti ve bir hafta geçmeden 11.2.1 sürümünü yayınlayarak sözünü tutmuş oldu. iOS ve tvOS için gelen 11.2.1 güncellemeleri; hata düzeltme, küçük değişiklikler ve Home uygulamasının paylaşılan kullanıcılarına uzaktan erişimin restorasyonunu içeriyor.

Apple, iOS 11.2, macOS 10.13 High Sierra, tvOS 11.2 ve watchOS 4.2 işletim sistemlerini geliştirmeye devam ederken, ardı arkası kesilmeyen güvenlik açıkları yüzünden en güvenli sistemleri sunduğunu iddia eden şirket için artık bu durum bir kabusa dönüşmeye başladı. Güncellemelerdeki hata, bilinen bir uzak paylaşım güvenlik açığı (CVE-2017-13903) ile evinizdeki akıllı cihazlarla iletişim kurmak için Apple'ın HomeKit çerçevesini etkiliyor. Geçen hafta açıklanan güvenlik açığı, Apple tarafından paylaşılan kullanıcılara, uzaktan erişimi devre dışı bırakarak hızlı bir şekilde geçici olarak düzeltilmişti.

IOS 11.2 veya tvOS 11.2 çalışan cihazlarınızı 11.2.1 sürümüne güncellemek için; ayarlar uygulamasını açın, genel bölümüne gidin ve yazılım güncellemeleri girişine erişin. Orada, iOS 11.2.1 veya tvOS 11.2.1 yazılım güncellemelerini göreceksiniz, ardından yeni sürümü indirip yüklemek için "İndir ve Yükle" düğmesine tıklamanız yeterli.