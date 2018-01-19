Apple, iOS 11.2.5'ın beta 7 sürümünü, watchOS 4.2.2'in beta 5 sürümünü ve macOS 10.13.3'ün beta 6 sürümünü, beta deneyiciler için kullanıma sundu!

Apple bugün test için geliştiricilere, "iOS 11.2.5 beta 7", "watchOS 4.2.2 beta 5", ve "macOS 10.13.3 beta 6" sürümlerini sundu. "tvOS 11.2.5 beta" dışında neredeyse tüm cihazları için yeni versiyon betalarını kullanıma sunan Apple, Apple TV için ise yeni betayı haftaya çıkarmayı planlıyor. Özellikle de geliştiriciler için sunulan bu sürümlerin ise bir sürü beta sürüm hatasının düzeltilmek için kullanıma sunulduğu düşünülüyor.

Apple'ın sunduğu beta versiyonların ise dosya boyutu oldukça fazla. Bu da 9to5Mac'e göre, bu sürümlerin final versiyonlarının çok kısa bir süre içerisinde, bütün kullanıcılara sunulacağının bir işaretçisi. Bu yeni sürümler fazla yenilikler getirmeyecek olsa da, genel bir hata düzeltme güncellemesi olarak görülen bu güncellemelerle ilgili bir hata durumu şimdilik yok gibi gözüküyor.

Yine de Apple özellikle de CPU yavaşlatması ortaya çıktığından beri, cihazlarına yazılımsal anlamda getirdiği yeniliklerde oldukça ciddi bir şekilde çalışıyor. Eğer bir geliştiriciyseniz ve Apple'In Beta programındaysanız buradaki bağlantı üzerinden beta sürümleri indirebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni güncellemelerde Apple ne gibi sorunları gidermeli?