Apple iPad Mini'nin Üretimine Son Verebilir

Apple, büyük tabletler kadar tutulmayan iPad Mini'nin üretimine son verebilir.

Apple'ın son iPad mini 4 tanıtımında gördüğümüz üzere cihazda kapasite artışı dışında pek bir değişiklik olmadı. Bu da aklımıza iPad mini modelinin üretimden kalkabileceği düşüncesini getirdi. Bir kaynağa göre Apple gerçekten de iPad mini serisini üretimden kaldıracak. Giriş seviyesindeki bir iPad veya bir iPhone 7 Plus ile tüm işler yapılabilirken insanlar iPad mini'ye yönelmiyordu. Bu sebeple de iPad mini satışlarında ciddi bir düşüş gözlemlenmekte.

Apple bir süre daha iPad mini modelini indirim ile satabilir fakat cihaz daha fazla geliştirilmeyebilir. Yani kısacası yeni bir iPad mini modeli göremeyebiliriz. Fakat Apple bu dedikodular ile ilgili yorum yapmadı. Bu yüzden kesin bir bilgi bulunmamakta.

Apple'ın yeni 10.5" iPad'i konuşulurken, 9.7" ve 12.9" boyutlarında ki iPad'ler de ayrıca üretilmeye devam edeceği için, iPad mini modelinin üretimden kaldırılma ihtimalini anlayabiliriz. iPad serisinin bilgisayar yerine geçmesi beklenirken zaten bu 7.9" boyutlarındaki iPad mini modeli küçük boyutuyla bilgisayar yerine geçmekte zorlanmaktaydı.

Dediğimiz gibi henüz bu konuyla alakalı net bir bilgi mevcut olmadığından şu an için iPad Mini'yi gelecekte neyin beklediğini bilemiyoruz. Fakat cihazın üretimden kaldıracağı haberleri sektörde ciddi şekilde konuşulmakta.