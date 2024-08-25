Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple, iPhone 16 satışlarını yükseltmek için Apple Intelligence'a ağırlık verecek. Hatta mağaza çalışanlarını bu konuda eğitmeye başladığı bile söyleniyor.

Birkaç hafta içinde yeni nesil iPhone modelleriyle tanışacağız. Henüz resmî bir açıklama olmasa da tüm söylentiler, iPhone 16 modellerinin 10 Eylül günü bizlerle buluşacağını gösteriyor.

10 Eylül iddiasını ortaya atan en güvenilir Apple bilgi kaynağı Bloomberg’den Mark Gurman, lansman ve Apple'ın satış stratejisiyle ilgili başka detayları da paylaştı. Gurman’a göre Apple, iPhone 16’yı tanıtırken ve sonrasında satarken Apple Intelligence’ı öne çıkaracak.

Apple, yapay zekâ özellikleriyle iPhone 16’yı insanlara aldırmaya çalışacak

Bilindiği üzere haziranda gerçekleştirilen WWDC 2024’te Apple cihazlara gelecek “Apple Intelligence” isimli üretken yapay zekâ özellikleri duyurulmuştu. Bu özellikler, Siri’den Fotoğraflar uygulamasına kadar iOS’i baştan aşağı değiştirecekti. Hatta ChatGPT desteği geldiğini bile görecektik.

iOS 18.1 ile kullanıcılara sunulacak Apple Intelligence, maalesef her iPhone için çıkış yapmayacak. Sadece iPhone 15 Pro ve üstüne geldiğini göreceğiz. Yani iPhone 16 modellerinde yer alacaklar.

İşte Gurman’a göre Apple, yeni telefonlarını satmak için bunu kullanmak istiyor. Öyle ki aktardığına göre iPhone 16 lansmanı ve cihazlar satılırkenki çalışanların tanıtım konuşmaları Apple Intelligence’a odaklanarak geçecek. Şirket, bu şekilde telefonların satışlarını yüksek seviyelere çekmeyi düşünüyor. Hatta telefonu müşterilere gösterirken yapay zekâ özelliklerini sergilemek için mağaza çalışanlarını eğittiği bile gelen bilgiler arasında.

Yapay zekânın ne kadar popüler olduğunu düşündüğümüzde insanların bu özellikler nedeniyle yeni bir iPhone almak isteyeceğini düşünebiliriz. Yani şirket için oldukça mantıklı bir hareket. Önümüzdeki haftalarda neler olacağını göreceğiz.

Apple Intelligence nasıl özellikler sunacak?