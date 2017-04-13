Apple, iPhone 5'e Olan Desteğini Kesiyor!

Tarihin en çok satan akıllı telefonlarından biri olma sıfatını taşıyan iPhone 5 için son yaklaştı. Apple, artık iPhone 5'e yazılım desteği vermeyecek.

iOS 10 için yapılacak yeni güncellemeyle birlikte saygıdeğer ve çok satan iPhone 5 ve Apple'ın bile unutmak istediği iPhone 5c'ye destek verilmeyecek. Apple, iOS 10'dan iOS 10.3.2'ye yaptığı güncellemede sadece 64 bitlik işlemcilere destek verecek. Bir başka deyişle iPhone 5S, yeni yazılımlarla güncel kalmaya devam edecek.

Bu pek de Apple'ın tarzı değil. Çünkü Apple, sattığı tüm cihazlara orta vadede destek vermesiyle tanınıyor. Ancak Amerikalı bilişim devi bu kez geleneklerinden ödün vermek zorunda, zira güncelleme 64 bitlik işlemcilere özel olarak geliştirildi. Şirketin geleceği kucaklamaktan başka çaresi kalmayınca gelenekler de yıkıldı.

Birkaç yeni Siri iyileştirmesi ve diğer bazı küçük yeteneklerle sunulacak iOS 10.3.2, çok kapsamlı bir güncelleme değil. Öncelikli amaç 32 bitlik işlemcileri ve uygulamaları devre dışı bırakarak performans artırımı elde etmek. Bu hafta başında yapılan açıklamalar, yılın son aylarında yayınlanacak iOS 11'in 32-bit uygulamalar için tüm desteği keseceği yönünde. Eğer 32 bitlik uygulamaları çalıştırmak istiyorsanız iOS 10'da kalmak zorunda kalabilirsiniz, ama bizce en akıllıcası alternatif uygulama aramak olacaktır