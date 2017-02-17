Apple, iPhone 7 Plus'ın Portre Modu İçin İki Video Yayınladı

Apple, YouTube kanalında iPhone 7 Plus’ta bulunan yeni portre moduyla ilgili iki yeni video yayınladı.

Apple, dün YouTube kanalında iPhone 7 Plus’taki yeni portre modunu tanıtan iki video paylaştı. 15 saniyelik bu iki videoda da iPhone 7 Plus’ın çift kamerasına özgü olan portre modunun portre fotoğrafları nasıl daha iyi hale getirdiğine vurgu yapılıyor.

iOS 10.1’de kullanıma sunulan portre modu, normalde sadece üst seviye bir DSLR ve teleobjektif ile elde edilebilen sonuçları taklit ederek portre fotoğrafları daha etkileyici bir hale getirmek için yüzeysel alan derinliği efekti kullanıyor. Bununla birlikte portre modu, iPhone 7 Plus’ta bulunan 56 mm lensi ve bulanıklaştırma efekti için ön planı arka plandan ayırmak amacıyla insanları ve diğer nesneleri tanımak için bir manzarayı tarayan Apple’ın görüntü işaret işlemcisini kullanıyor.