iPhone 7 ve 7 Plus Cihazlarının Mikrofon Sorunu Doğrulandı

Apple, iPhone 7 ve 7 plus kullanıcılarının bazılarında son güncellemeden kaynaklı mikrofon sorunları yaşandığını kabul etti. Sorunun IOS 11.3 ve üstü sürüme sahip olan cihazlarda yaşandığı tespit edildi.

Apple’ın iOS’taki son güncellemeleri, bazı iPhone 7 ve 7 Plus sahiplerini mikrofon sorunuyla karşı karşıya bıraktı. MacRumors'ta çıkan habere göre, Apple bu problemin yazılımdan kaynaklandığını doğruladı. Birçok kullanıcı forumlarda cihazlarında benzer bir problemden şikayetçi olduklarını aktarıyorlardı. Sorunun etkilediği kullanıcılar arama yaptıkları sırada gri görünen hoparlör tuşu ile karşılaştıklarını belirttiler. Kullanıcıların sesli aramalar veya FaceTime üzerinden görüntülü aramalar sırasında seslerinin karşı tarafa gitmemesi de sorunlar arasında.

Apple'ın Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ağına gönderdiği belgelere göre, şirket, teknisyenlerin sorunu yaşayan iPhone 7 ve 7 Plus modellerinde ses tanılamasını çalıştırmaları istendi. Raporda “aksesuar desteklenmiyor” veya “cihaz bağlantı noktası tespit edilemedi” yazan bir uyarı görüntülenirse, servis sağlayıcının telefonu düzeltebileceği aktarıldı. Apple, yetkili teknisyenlere ve Apple Genius Bar noktalarındaki hizmet veren teknisyenlere, artık garanti kapsamı dışında kalan telefonlarında onarımının yapılması gerektiğini belirtti. Onarımların ücretsiz olarak yapılacağına dair net bir açıklama olmasa da garanti kapsamı dışındaki cihazlar için bir istisna uygulanabilir.

Sorunun çok fazla cihazı etkilediği düşünülmüyor, ancak etkilenen cihazların sahipleri, hatayla ilgili şikayetlerini sosyal medyada dile getirdi. Konuyla ilgili dikkat çekici mesajlar Reddit, Twitter ve Apple’ın kendi destek forumlarında yer buldu.

Kesin bir bilgi olmasa da garanti kapsamı dışındaki cihazların da, servis noktalarında ücretsiz bir şekilde tamir edileceği düşünülüyor. Daha önce güncellemeler sebebiyle farklı sorunlarla karşılaşmış olan birçok Apple kullanıcısı, yeni gelen güncellemelere çekimser yaklaşarak belli bir süre bekledikten sonra yüklemeyi tercih ediyorlar.