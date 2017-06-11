Apple, iPhone 8'de 1 Gigabit İnternet Hızı Sunamayacak

Her ne kadar ulaşamasak da Qualcomm ve Apple arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iPhone 8'de LTE ile 1000mbit hıza teoride de ulaşmak mümkün olmayacak.

Bildiğiniz gibi teknoloji devi Apple ve Qualcomm arasında uzun süredir tatsızlıklar yaşanıyor ve her iki taraf da birbirini birbirlerinden bazı patentleri çalmakla suçluyordu ancak bu patent anlaşmazlığından şu ana kadar bir sonuç çıkmamıştı. Görünüşe göre iki teknoloji devi arasında yaşanan bu anlaşmazlık, ilk olarak iPhone 8'e olumsuz bir etkide bulunacak.

Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından Bloomberg'in yayınladığı bir rapora göre Qualcomm ve Apple anlaşmazlığı yüzünden, iPhone 8'in yonga setinde kullanılacak olan LTE modem 1000mbit internet hızını destekleyemeyecek. Özellikle bu anlaşmazlığın devam etmesine bağlı olarak Apple'ın en az 1 yıl boyunca daha telefonlarında 1000mbit LTE hızını destekleyen modemlere yer veremeyeceği konuşuluyor.

1000mbit destekleyen ilk model Galaxy S8 olmuştu

LTE bandında 1000mbit internet hızına teoride elverişli olan ilk akıllı telefon Samsung'un amiral gemisi modeli Galaxy S8 olmuştu. Samsung Galaxy S8'in peşinden diğer amiral gemileri de bu hıza destek vermeye başlarken ilk raporlar iPhone 8'in şimdilik bu modeller arasında olamayacağını gösteriyor. Öte yandan zaten şu anda LTE ile 1000mbit hıza ulaşmak günlük yaşantıda pek de mümkün olmadığın için bunun iPhone 8 adına büyük bir kayıp olup olmadığı tartışılır.