Apple, iPhone 8'de Aramalarda Yaşanan Ses Sorununu Doğruladı

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın normal ve FaceTime aramalarında yaşanan ses sorunu Apple tarafından doğrulandı. Güncelleme yakında geliyor.

Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’larda hem normal aramalar hem de FaceTime aramaları sırasında aralıklı çatırtı sesleri ve statik gürültülerin yer aldığını belirten şikayetleri doğruladı. Şirket, The Verge’e yaptığı açıklamaya göre bu hataları yakında gelecek iOS 11 güncellemesi ile giderecek.

Bir Apple sözcüsü:

“Az sayıda müşteriyi etkileyen durumun farkındayız. Ekibimiz yaklaşmakta olan bir yazılım sürümünde yer alacak düzeltme üzerinde çalışıyor” dedi.

Apple’ın destek forumu, Reddit ve diğer forumlarda binlerce kişi bu olay hakkında şikayette bulunurken, aynı durum Verge editörünün başına da gelince yaşananlar Apple’ın kulağına kadar gitti.

Çok yüksek paralar vererek satın aldığınız “üst düzey” telefonların bu tarz hatalar yapmamasını beklersiniz. Neyse ki, Apple bu sorunun çözüleceğinin sözünü vererek birçok müşterisinin yüreğine su serpti.

Ayrıca iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı incelediğimiz videomuza da hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.