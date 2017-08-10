Apple, iPhone 8'de 'Home' Butonuna Elveda Diyor!

Steve Troughton-Smith'in son bulduları iPhone 8'in sanal Touch ID ile geleceğini gösteriyor.

Apple'ın HomePod yazılımındaki iPhone 8 ayrıntıları bitmek bilmiyor. Son ortaya çıkan sızıntı, iPhone'ların 'Home' butonuna elveda diyeceğimizi gösteriyor.

Steve Troughton-Smith'in keşfettiği bilgiler, dün yaptığımız orijinal iPhone kılıfı haberini de doğrular nitelikte.

Steve Troughton-Smith'in söylediğine göre iPhone 8'de 'Home' butonunun olduğu yerde sanal Touch ID bulunacak. Ancak yazılımın içinden çıkan bilgilere bakarsak, Apple'ın sıfır çerçeveli telefonu uygulamalar için eskisinden çok da büyük bir alan ayırmayacak. Çünkü aşağıdaki Matt Bonney'in hazırladığı görselde de görebileceğiniz üzere Apple, ahize girintisinin bulunduğu üst kısmı ve sanal Touch ID'nin bulunduğu alt kısmı kendine ayırmış durumda. Herhangi bir üçüncü parti uygulama bu alanlara genişletilemeyecek, kısayollar eklenilemeyecek. Ayrıca uygulamalar istedikleri gibi sanal Touch ID logosunu küçültemeyecek ve uygulamayla uyumlu renklere değiştiremeyecek.

Bu ayrılmış alan Apple'ın kendi uygulamalarında ise kullanılabilecek. Örneğin müzik dinlediğiniz sırada alt kısımda müzikçaları görebileceksiniz ya da Safari'de gezinirken kısayol tuşlarını alt kısımda görebileceksiniz. Her ne kadar tasarımı geliştirmiş ve kasanın ön yüzünü tamamen ekran yapmış olsa da Apple, Apple'lığını yine gösterip uygulama geliştiricilerini ve kullanıcıları kısıtlamaya devam ediyor.

Apple'ın videoları ekrana nasıl yansıtacağı henüz belli değil, ancak yüksek ihtimal 16:9:1 olacak şekilde ekranı kırpacaktır. Steve Troughton-Smith'in bulguları tam ekran iPhone deneyimi bekleyen kullanıcıları belki üzebilir, ancak Apple'ın ilk kez böyle bir teknolojiye gitmesi sebebiyle hata riskini minimuma indirme isteğini anlayışla karşılamak gerek.