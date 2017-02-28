WSJ, iPhone 8'le İlgili Bir Sürpriz Detay Daha Paylaştı!

Görünüşe göre dedikodu fabrikası bugün Apple için tam mesai yapıyor. Bilişim devinden gelen son haber, uzak mesafeli kablosuz şarj ve kavisli ekran mimarisinden daha şaşırtıcı.

İşte daha önce hiç duymadığımız sürpriz bir söylenti. Wall Street Journal'ın haberine göre, yeni nesil iPhone'larda şirketin köken güç kablosu yerine pek çok cihazda karşılaştığımız “USB-C bağlantı noktası ve kablosu" bulunacak.

Baştan belirtelim, söylentinin yüzde 100 net olduğunu ifade etmemiz mümkün değil ancak Wall Street Journal, Apple iPhone'un tescilli sarj bağlantısının yerini USB Type-C'ye bırakacağını öngörüyor. Bu Apple için son derece olağan dışı bir gelişme olacak zira yılların alışkanlıkları kolay kaybolmuyor. Şirket, halihazırda MacBook hattında USB-C girişini onayladı ve bu da Wall Street Journal'in iddiası için sağlam bir kaynak.

İddialar doğruysa iPhone güç kablosunun ucundaki USB-A fişini, yeni MacBook'larla birlikte gelen adaptörlerle yaptığı gibi USB-C ile değiştirecek. Bu, yeni iPhone'u alan kullanıcıların MacBook ile de sorunsuz çalışmasına olanak tanıyacak. Apple'ın bunu gerçekleştirirken ebedi dostu UAC'den vazgeçmemesi de olası. Yani iki giriş de aynı anda kullanabilir ve farklı meziyetler taşıyabilir.

WSJ hikayesinin geri kalanı daha önce duyduğumuz pek çok söylentiyi tekrarlıyor. Dedikoduların çoğunluğu, hala Apple'ın üç yeni akıllı telefon tanıtacağı, bu akıllı telefonlardan birinin Samsung Galaxy S7 cihazlarında görülenlere kıvrımlı bir OLED ekrana sahip olacağı (erken saatlerdeki haberimiz bunun tersini işaret ediyor) yönünde.